ناتو روسیه را تهدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار جوزپه کاوو دراگونه رئیس کمیته نظامی ناتو در مصاحبه با روزنامه انگلیسی فایننشالتایمز گفت: ناتو در حال اتخاذ رویکردی تهاجمیتر در قبال روسیه است و ممکن است به جای واکنش صرف، به اقدام پیشدستانه روی آورد.
وی گفت: هرچند موانع حقوقی روند اتخاذ اقدامات پیشدستانه را سخت کرده است، اما ناتو، اجرای حملات پیشدستانه در واکنش به اقدامات تهاجمی روسیه را بررسی میکند.
این مقام نظامی افزود: ناتو میتواند چنین حملاتی را در قالب «اقدامات دفاعی» تعریف کند، اما اذعان کرد این رویکرد فراتر از رویههای سنتی این ائتلاف است.
به گفته دریادار دراگونه، چالش اصلی به چارچوبهای حقوقی و اینکه کدام کشور یا ساختار درون ناتو، مسئول اجرای چنین عملیاتهایی خواهد بود، بازمیگردد.
پیش از این، «دنیس گونچار» سفیر روسیه در بلژیک هشدار داده بود که ناتو با «ترساندن افکار عمومی از طرحهای خیالی کرملین برای حمله به کشورهای عضو»، خود را برای «جنگی گسترده با روسیه» آماده میکند.
نظر شما