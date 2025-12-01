  1. بین الملل
  2. اروپا
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۷

ناتو روسیه را تهدید کرد

ناتو روسیه را تهدید کرد

یک مقام ارشد پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) تهدید کرد که در صورت تداوم اقدامات تهاجمی روسیه، حملات پیشدستانه علیه این کشور، در دستور کار قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دریادار جوزپه کاوو دراگونه رئیس کمیته نظامی ناتو در مصاحبه با روزنامه انگلیسی فایننشال‌تایمز گفت: ناتو در حال اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر در قبال روسیه است و ممکن است به جای واکنش صرف، به اقدام پیشدستانه روی آورد.

وی گفت: هرچند موانع حقوقی روند اتخاذ اقدامات پیشدستانه را سخت کرده است، اما ناتو، اجرای حملات پیش‌دستانه در واکنش به اقدامات تهاجمی روسیه را بررسی می‌کند.

این مقام نظامی افزود: ناتو می‌تواند چنین حملاتی را در قالب «اقدامات دفاعی» تعریف کند، اما اذعان کرد این رویکرد فراتر از رویه‌های سنتی این ائتلاف است.

به گفته دریادار دراگونه، چالش اصلی به چارچوب‌های حقوقی و اینکه کدام کشور یا ساختار درون ناتو، مسئول اجرای چنین عملیات‌هایی خواهد بود، بازمی‌گردد.

پیش از این، «دنیس گونچار» سفیر روسیه در بلژیک هشدار داده بود که ناتو با «ترساندن افکار عمومی از طرح‌های خیالی کرملین برای حمله به کشورهای عضو»، خود را برای «جنگی گسترده با روسیه» آماده می‌کند.

کد خبر 6673892

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۲:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      0 0
      پاسخ
      ناتو با ترساندن روسیه میخواهد پیش رویهای روسیه را کند بکند پوتین هم هرگز اهل ترس نیست هدف اروپا شکست روسیه هست به همین خاطر پالایشگاه وپمپهای گاز روسیه هدف قرار میدهد از طرفی روسیه هم به پیروزی زود تر نیازدارد

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها