عراقچی: ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه تأمین امنیت منطقه جدی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه، در نشست مطبوعاتی با جیحون بایراموف در باکو گفت: در یک سال گذشته در حوزه سیاسی، رفت‌وآمدهای سطح بالا میان دو کشور جریان داشته است. رئیس‌جمهور کشورمان در این مدت دو سفر رسمی به باکو انجام داده است؛ یکی برای دیدار رسمی دوجانبه و دیگری برای حضور در نشست سران اکو.

وی ادامه داد: به نظر من، مهم‌ترین توافق در این سفر این بود که گفت‌وگوها، مشورت‌ها و رفت‌وآمدهای دیپلماتیک میان دو کشور را گسترش دهیم تا روابط ایران و جمهوری آذربایجان به سطحی بدون مشکل برسد و بر توسعه همکاری‌ها تمرکز کنیم. ما اشتراکات و منافع متقابل بسیاری داریم؛ البته طبیعی است که اختلافات و سوءتفاهم‌هایی نیز وجود دارد که باید از طریق گفت‌وگو حل‌وفصل شود.

وزیر امور خارجه خاطرنشان کرد: در مجموع، باید از میزبانی بسیار گرم و شایسته جناب آقای بایراموف، وزیر خارجه جمهوری آذربایجان، قدردانی کنم. جمهوری اسلامی ایران مصمم است روابط خود با جمهوری آذربایجان را در همه ابعاد گسترش دهد.

عراقچی تصریح کرد: خوشحالیم که روابط جمهوری آذربایجان و ارمنستان در روند مثبتی قرار گرفته است. از روند صلح میان دو کشور حمایت و آن را تأیید می‌کنیم. برای سازوکار «۳+۳» اهمیت زیادی قائل هستیم. پیشنهادی که جمهوری آذربایجان ارائه کرده است تا نشست بعدی این سازوکار در باکو و نشست بعدی در ایروان برگزار شود، پیشنهاد خوبی است و ما از آن حمایت می‌کنیم. این ابتکار می‌تواند به تقویت و اثربخشی بیشتر سازوکار ۳+۳ کمک کند.

وی افزود: ایران و جمهوری آذربایجان در زمینه تأمین امنیت منطقه جدی هستند و معتقدند این امنیت باید از طریق همکاری کشورهای منطقه تأمین شود. سازوکار ۳+۳ نیز در همین راستا شکل گرفته و هر دو کشور به آن اهمیت می‌دهند. نکته مهم این است که امنیت منطقه باید توسط خود کشورهای منطقه تضمین شود و هرگونه دخالت خارجی، این امنیت را مخدوش خواهد کرد.

عراقچی اظهار کرد: پروژه راه‌آهن رشت–آستارا پیشرفت خوبی داشته است. میان ایران، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه همکاری سازنده‌ای در این زمینه وجود دارد. سرمایه‌گذاری‌های لازم انجام شده، قراردادها منعقد شده‌اند و اکنون در حال آماده‌سازی مقدمات اجرایی این پروژه هستیم. بیش از ۵۰ درصد مقدمات فراهم شده و امیدواریم سال آینده این طرح به بهره‌برداری برسد.

وی همچنین تأکید کرد: از هر اقدامی که منجر به توقف جنایات و کشتارها علیه فلسطینیان در غزه، کمک‌رسانی به مردم این منطقه و پایان اشغال سرزمین‌های فلسطین شود، استقبال می‌کنیم. هیچ تدبیر یا طرحی نباید حق مسلم مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود و حاکمیت آنان بر سرزمینشان را خدشه‌دار یا تضعیف کند.