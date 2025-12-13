به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد جمالیان عصر شنبه در نشست استاندار مرکزی با مسئولین اجرایی و نظارت بر هفتمین دوره شوراهای اسلامی استان اظهار کرد: هدف اصلی مسئولان استان افزایش حداکثری مشارکت در انتخابات است.

وی افزود: متأسفانه استان مرکزی در دوره‌های قبلی، از لحاظ میزان مشارکت وضعیت مطلوبی در مقایسه با دیگر نقاط کشور نداشته است.

جمالیان تصریح کرد: ایجاد فضایی رقابتی سالم و شفاف که در آن از ظرفیت‌های قانونی، اخلاقی و انصاف بهره‌برداری شود مورد تاکید است.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات به‌صورت الکترونیک در این دوره ادامه داد: انتخابات این دوره شوراهای اسلامی به صورت الکترونیک برگزار می‌شود که باعث تسهیل روند انتخابات و کاهش مشکلات اجرایی می‌شود.

جمالیان تاکید کرد: این سامانه‌ها در سطح ملی، در انتخابات نظام پزشکی نیز به‌عنوان پایلوت استفاده شده و از یکی از سالم‌ترین و کم‌حاشیه‌ترین انتخابات‌های کشور در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: این روند باعث اعلام سریع‌تر نتایج و ثبت مستندات کامل به‌صورت الکترونیک می‌شود و همه چیز قابل پیگیری است.

وی گفت: تمامی مراحل انتخابات به‌طور دقیق ثبت و در سامانه‌های الکترونیکی ذخیره می‌شود که این روند به عدالت و شفافیت بیشتر کمک می‌کند.

جمالیان تصریح کرد: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، ثبت‌نام داوطلبان از تاریخ ۲۱ مهر تا ۲۷ مهر ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت و پس از آن، بررسی سوابق داوطلبان و اعلام نتایج بررسی صلاحیت‌ها تا تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

وی بیان کرد: هیئت اجرایی شهرستان‌ها از تاریخ ۸ آبان تا ۲۱ آبان سال آتی صلاحیت داوطلبان را بررسی کرده و صورت‌جلسات خود را به هیئت نظارت شهرستان‌ها ارسال خواهند کرد.

جمالیان گفت: این درحالی‌است که بررسی صلاحیت‌ها و اعلام نظر به فرمانداران و هیئت نظارت استان در تاریخ ۱۱ آذر ۱۴۰۵ انجام خواهد شد.

وی افزود: فرمانداران باید همانند گذشته همکاری لازم را با هیئت نظارت شهرستان‌ها داشته باشند تا این هیئت‌ها بتوانند نیازهای اداری خود را تأمین کرده و وقت بیشتری را صرف بررسی صلاحیت‌ها کنند.

جمالیان تاکید کرد: انتخابات پیش‌رو در استان مرکزی با مشارکت بالا و به نفع مردم ایران برگزار خواهد شد و امید است با همکاری همه نهادها و ارگان‌ها، انتخاباتی پرشور و سالم برگزار شود.