علیرضا کریمیان مدیرکل روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ برای ورود به رشته‌های دوره‌های روزانه، روزانه - غیردولتی، نوبت دوم، پیام نور، غیردولتی، غیرانتفاعی، پردیس خودگردان، مجازی، مشترک دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و همچنین دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می‌شود. علاقمندان به تحصیل در دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۴۰۵ لازم است در این آزمون ثبت نام کنند.

وی افزود: ثبت نام در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ از ۱۶ آذر آغاز شده است. مهلت ثبت نام در این آزمون ساعت ۲۴ امروز ۲۳ آذرماه ۱۴۰۴ به پایا می رسد و تاکنون بیش از ۳۰۰ هزار نفر برای آزمون ورودی کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ ثبت نام کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، متقاضیان شرکت در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ لازم است به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب که پرداخت الکترونیکی آنها فعال است با مراجعه به درگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور و انتخاب گزینه خرید «سریال ثبت نام» آزمون ورودی مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ و پرداخت مبلغ ۷ میلیون و ۵۰ هزار ریال به عنوان وجه ثبت نام شرکت در آزمون یک مجموعه امتحانی، پرداخت کنند.

افرادی که متقاضی شرکت در مجموعه امتحانی اوّل و دوم (اصلی و شناور) هستند باید دو شماره سریال اعتباری تهیه کرده باشند (یک «سریال ثبت نام» برای مجموعه امتحانی اوّل و یک «سریال ثبت نام» برای مجموعه امتحانی دوم).

متقاضیانی که علاقمند به شرکت در گزینش رشته‌های تحصیلی دانشگاه پیام نور و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی هستند، در صورت مجاز به انتخاب رشته بودن، لازم است در زمان انتخاب رشته (هفته آخر خرداد ماه سال ۱۴۰۵) نسبت به اعلام علاقمندی خود اقدام کنند.

با توجه به اینکه مقرر شده در مراحل مختلف فرایند این آزمون خدماتی از طریق ارسال پیام کوتاه به متقاضیان ارائه شود، بنابراین متقاضیان برای استفاده از خدمات پیام کوتاه مبلغ ۲۰۰ هزار ریال به عنوان هزینه استفاده از خدمات پیام کوتاه نیز پرداخت می‌کنند.

کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در روزهای ۱۴ تا ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر می‌شود. آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت یا جمعه ۱۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد.

پس از برگزاری آزمون، نتایج اولیه آزمون به صورت کارنامه هفته سوم خرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام می‌شود. انتخاب رشته اینترنتی برای متقاضیان مجاز به انتخاب رشته هفته آخر خرداد ماه ۱۴۰۵ انجام می‌شود و نتایج نهایی هفته آخر مرداد ماه ۱۴۰۵ اعلام خواهد شد.