ساماندهی سریع خودروهای توقیفی قدیمی استان سمنان در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، محسن همتی پیش از ظهر یکشنبه در جلسه بررسی آخرین روند اجرای این دستورالعمل و رفع نواقص بازرسیهای میدانی از توقفگاههای سمنان در سالن شهدای هفتم تیر دادگستری سمنان بیان کرد: دقت و نظارت مستمر بر توقفگاههای استان سمنان یک ضرورت است.
وی از ساماندهی و تعیین تکلیف سریع خودروهای توقیفی رسوبی در پارکینگهای استان خبر داد و گفت: جلوگیری از وارد شدن خسارت به اموال مردم ضرورت دارد.
معاون قضائی رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه رفع معایب موجود در برخی توقفگاههای استان از دیگر موضوعاتی است که اهمیت دارد، ابراز کرد: مطابق گزارشهای نظارتی و در چارچوب ضوابط قانونی رسیدگی به مسائل مرتبط با توقفگاهها ضرورت دارد.
همتی با بیان اینکه به همه مسئولان ذی ربط در امر پارکینگها و توقفگاههای وسایل توقیفی ابلاغ شده که اقدامات اصلاحی لازم را بدون تأخیر در دستور کار قرار دهند، تاکید کرد: توجه ویژه به وسایل نقلیه توقیفشده در توقفگاهها و جلوگیری از تضییع حقوق مردم از اولویتهای دستگاه قضائی است.
وی همچنین با بیان اینکه تعیین تکلیف سریع خودروهای توقیفی رسوبی از جمله تأکیدات دستگاه قضائی در استان سمنان است، افزود: این اقدام برای جلوگیری از وارد شدن خسارت به اموال مردم باید در دستور کار قرار گیرد.
معاون دادگستری استان سمنان با بیان اینکه متصدیان توقفگاهها در قبال وسایل نقلیه موجود در این پارکینگها مسئولیتهایی دارند، گفت: نگهداری و محافظت صحیح از خودروها و موتورسیکلتهای توقیفشده، یک الزام قانونی است.
