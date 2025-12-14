به گزارش خبرگزاری مهر، سید کاظم حسینی صبح یکشنبه گفت: دانشآموز فارسی در مسابقات پارا آسیایی جوانان ۲۰۲۵ در رشته تنیس روی میز صاحب مدال طلا شد.
معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش فارس افزود: در این رقابتها دانشآموز؛ زهرا نمازی از هنرستان انصاری ناحیه ۲ شیراز در رده سنی جوانان در بخش انفرادی مدال طلای این مسابقات را بدست آورد.
حسینی افزود: زهرا نمازی در کلاس ۷ در این رقابتها شرکت کرد و با پیروزیهای پیاپی با اقتدار قهرمان این دوره از مسابقات شد.
گفتنی است؛ رقابتهای پارا آسیایی جوانان با حضور کشورهای مختلف از تاریخ ۱۹ لغایت ۲۲ آذرماه به میزبانی شهر دبی برگزار گردید.
نظر شما