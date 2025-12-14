استاندار سمنان: مدیران نظام اسلامی باید پیشگام در اقامه نماز باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد جواد کولیوند ظهر یکشنبه در اجلاسیه نماز با حضور اعضای ستاد اقامه نماز استان سمنان در سالن همایش‌های دانشگاه سمنان ضمن تاکید بر اهمیت نماز و اقامه آن بیان کرد: نماز رکن اساسی حکومت اسلامی ایران محسوب می‌شود.

وی با بیان اینکه نماز شاخص مدیریت در نظام جمهوری اسلامی است، افزود: مدیران ما در تراز انقلاب اسلامی باید اقامه کننده نماز باشند و لذا از همه کسانی که مسئولیتی در استان سمنان دارند درخواست کرده‌ایم که زمینه اقامه نماز در محیط‌های اداری استان را فراهم سازند.

استاندار سمنان با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم با نماز در تعارض نیست، ابراز کرد: اقامه نماز به معنای ایجاد مانع برای خدمت رسانی نیست بلکه زمینه ساز توفیق بیشتر در خدمت به خلق است و لذا باید آن را گرامی شمرد.

کولیوند با بیان اینکه جایگاه محوری نماز در نظام اسلامی بر هیچکس پوشیده نیست، بیان داشت: نهادینه‌سازی فرهنگ اقامه نماز در تمامی سطوح مدیریتی استان سمنان یک ضرورت محسوب می‌شود زیرا اساس یک حکومت اسلام بر انجام واجبات الهی است.

وی با بیان اینکه نماز ستون دین و شاخص سنجش عملکرد مدیریتی در نظام اسلامی ایران است، افزود: بی‌توجهی به فریضه الهی و واجب نماز سبب تضعیف بنیان‌های معنوی جامعه می‌شود و لذا نباید آن را سبک شمارد.

به گزارش مهر؛ در پایان این مراسم از جمعی از فعالان حوزه اقامه نماز در دستگاه‌های اجرایی استان تجلیل شد.