نوذری: مساجد و محله‌ها محور عدالت آموزشی و فرهنگی هستند

قزوین- استاندار قزوین با بیان اینکه رویکرد دولت چهاردهم استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای حل مسائل محله است، گفت: مساجد و محله‌ها محور عدالت آموزشی و فرهنگی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری ظهر یکشنبه در دوازدهمین اجلاس استانی نماز استان، با تأکید بر اهمیت نقش مساجد در محله‌ها گفت: مسجد صرفاً مکان مذهبی نیست، بلکه مدرسه، کتابخانه و پاتوق فرهنگی محله است و می‌تواند محور عدالت آموزشی و فعالیت‌های اجتماعی باشد.

وی افزود: رویکرد محله‌محوری دولت چهاردهم، استفاده از ظرفیت‌های اجتماعی برای حل مسائل محله است و هر محله ظرفیت‌ها و مسئولیت‌هایی دارد که می‌تواند توسط مردم و امام جماعت محله به کار گرفته شود.

استاندار قزوین در ادامه گفت: در بحث ساخت مدارس به ویژه در حوزه توسعه عدالت آموزشی، مسجد و نمازخانه به عنوان یک اساس کار باید در نظر گرفته شود؛ مدرسه و محله می‌توانند از مسجد بهره‌برداری کنند و کتابخانه‌ها و پاتوق‌های فرهنگی نیز در مساجد فعال باشند.

استاندار قزوین با اشاره به ضرورت حضور جوانان در مساجد تأکید کرد: نماز باید از قالب عادت خارج شود و با معرفت و شیوه‌ای متناسب با نیازهای نسل جوان برگزار گردد تا حضور آنان در مساجد تقویت شود.

