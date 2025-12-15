  1. سیاست
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۹:۲۴

اظهارات شتاب‌زده مقامات صهیونیستی و نقش احتمالی آنها در حادثه سیدنی

رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: اظهارات شتاب‌زده مقامات رژیم جنایت‌پیشه صهیونیستی درباره حادثه تروریستی سیدنی استرالیا، احتمالاً حاکی از نقش داشتن خود این رژیم در این ماجراست.

ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا که منجر به کشته و زخمی شدن جمعی از افراد شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران این اقدام جنایتکارانه را محکوم می‌کند و معتقدیم هر شخص یا سازمان تروریستی که مرتکب این جنایت شده است، باید به‌شدت مورد برخورد جدی و قاطع قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران عمیقاً با مردم استرالیا ابراز همدردی می‌کند، افزود: منطق جمهوری اسلامی در این جنایت و سایر جنایت‌های مشابه، محکوم کردن شدید آن است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این رویکردهای قرون‌وسطایی نشان‌دهنده عجز ضاربین، آمرین و عاملین آن است.

عزیزی همچنین در واکنش به ادعای واهی و شتاب‌زده رسانه‌ها و مقامات رژیم صهیونیستی درباره علت و عوامل این اتفاق، گفت: اظهارات شتاب‌زده مقامات رژیم جعلی و جنایت‌پیشه صهیونیستی درباره این حادثه تروریستی، احتمالاً حاکی از نقش داشتن خود این رژیم در این ماجراست.

زهرا علیدادی

