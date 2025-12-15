ابراهیم عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، در واکنش به حمله خشونت‌آمیز در سیدنی استرالیا که منجر به کشته و زخمی شدن جمعی از افراد شد، اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران این اقدام جنایتکارانه را محکوم می‌کند و معتقدیم هر شخص یا سازمان تروریستی که مرتکب این جنایت شده است، باید به‌شدت مورد برخورد جدی و قاطع قرار گیرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران عمیقاً با مردم استرالیا ابراز همدردی می‌کند، افزود: منطق جمهوری اسلامی در این جنایت و سایر جنایت‌های مشابه، محکوم کردن شدید آن است.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این رویکردهای قرون‌وسطایی نشان‌دهنده عجز ضاربین، آمرین و عاملین آن است.

عزیزی همچنین در واکنش به ادعای واهی و شتاب‌زده رسانه‌ها و مقامات رژیم صهیونیستی درباره علت و عوامل این اتفاق، گفت: اظهارات شتاب‌زده مقامات رژیم جعلی و جنایت‌پیشه صهیونیستی درباره این حادثه تروریستی، احتمالاً حاکی از نقش داشتن خود این رژیم در این ماجراست.