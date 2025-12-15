صدور ۴ هزار سند برای اراضی طرح نهضت مسکن سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان هاشم زهی از صدور حدود چهار هزار فقره سند مالکیت تک‌برگ برای اراضی طرح نهضت ملی مسکن در محدوده شهرهای تحت پوشش اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

سرپرست معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان ادامه داد: صدور این تعداد سند گامی مهم در راستای تثبیت مالکیت اراضی دولتی و تسهیل فرآیند اجرایی پروژه‌های مسکن در سیستان و بلوچستان است.

وی تصریح کرد: این اسناد علاوه بر تثبیت حقوق مالکانه دولت، به متقاضیان این اراضی این امکان را می‌دهد که به‌راحتی از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند و در فرآیند ساخت‌وساز سرعت بیشتری ببخشند.

هاشم زهی بیان کرد: این اقدامات در راستای حفظ و مدیریت منابع دولتی، جلوگیری از تصرفات غیرقانونی و تقویت امنیت حقوقی برای مالکان انجام می‌شود که افزایش اعتماد عمومی به طرح‌های مسکن دولتی و توسعه پایدار در استان از نتایج ارزشمند آن است.

وی تاکید کرد: صدور اسناد تک‌برگ برای تمامی اراضی دولتی در دستور کار مستمر اداره‌کل راه و شهرسازی استان است و با همکاری دستگاه‌های متولی این روند با سرعت بیشتری ادامه خواهد یافت.