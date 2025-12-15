به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری ظهر دوشنبه در نشست شورای هماهنگی مدیریت بحران شهرستان بوشهر در با اشاره به هشدارهای هواشناسی و اعلام بارندگیهای شدید در سطح شهرستان بوشهر، بر لزوم آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و خدماترسان تأکید کرد.
وی در ادامه با تأکید بر اهمیت پیشگیری و اقدام بهموقع تصریح کرد: مدیریت صحیح شرایط بحرانی مستلزم هماهنگی کامل میان دستگاهها، حضور میدانی مدیران و اقدام سریع در مواجهه با حوادث احتمالی است.
فرماندار بوشهر در ادامه با تأکید بر ضرورت پایش مستمر نقاط حادثهخیز خاطرنشان کرد: شهرداری و دستگاههای مسئول ضمن انجام پیشگیرانه موظفاند نسبت اقدامات لازم در هنگام آبگرفتگی معابر، لایروبی مسیلها و ایمنسازی نقاط پرخطر بهصورت فوری اقدام کنند.
فرماندار بوشهر با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی بهموقع خاطرنشان کرد: آگاهیبخشی مستمر به شهروندان و صنوف مختلف از طریق رسانهها و فضای مجازی نقش مؤثری در کاهش خسارات و افزایش ایمنی عمومی دارد.
وی در پایان با قدردانی از مشارکت و همکاری دستگاههای اجرایی، خدماترسان و امدادی افزود: تعامل، هماهنگی و مسئولیتپذیری مجموعه دستگاهها شرط اصلی عبور ایمن از شرایط بحرانی و حفظ امنیت و آرامش شهروندان است.
نظر شما