فعالیت مدارس فارس فردا سه شنبه ۲۵ آذرماه غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری فارس در اطلاعیه اعلام کرد: به دلیل بارش سنگین باران در سطح استان در این هفته، همه مدارس فارس فردا سه شنبه ۲۵ آذرماه غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
در متن اطلاعیه آمده است:
به اطلاع مردم شریف استان فارس میرساند با توجه به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی از سوی سازمان هواشناسی کشور در پی پیشبینی بارشهای شدید باران همراه با رعدوبرق، بارش برف در ارتفاعات، آبگرفتگی معابر، احتمال سیلاب و شرایط نامساعد جوی گسترده روز سهشنبه ۲۵ آذر سراسر استان تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.
همچنین کلاسهای دانشگاههای فارس حضوری برگزار خواهد شد.
