  1. استانها
  2. فارس
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۱۲

فعالیت مدارس فارس فردا سه شنبه ۲۵ آذرماه غیرحضوری شد

فعالیت مدارس فارس فردا سه شنبه ۲۵ آذرماه غیرحضوری شد

شیراز- روابط عمومی استانداری فارس در اطلاعیه اعلام کرد به دلیل بارش سنگین باران در سطح استان در این هفته، همه مدارس فارس فردا سه شنبه ۲۵ آذرماه غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری فارس در اطلاعیه اعلام کرد: به دلیل بارش سنگین باران در سطح استان در این هفته، همه مدارس فارس فردا سه شنبه ۲۵ آذرماه غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

در متن اطلاعیه آمده است:

به اطلاع مردم شریف استان فارس می‌رساند با توجه به صدور هشدار سطح قرمز هواشناسی از سوی سازمان هواشناسی کشور در پی پیش‌بینی بارش‌های شدید باران همراه با رعدوبرق، بارش برف در ارتفاعات، آب‌گرفتگی معابر، احتمال سیلاب و شرایط نامساعد جوی گسترده روز سه‌شنبه ۲۵ آذر سراسر استان تمامی مدارس در همه مقاطع تحصیلی غیرحضوری فعالیت خواهند کرد.

همچنین کلاس‌های دانشگاه‌های فارس حضوری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6690629

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • ناصر UA ۲۳:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      7 0
      پاسخ
      ما دانشجوهارو که تعطیل نمی‌کنید خب لااقل قایق فراهم کنید باهاش بریم دانشگاه
    • زهرا صالحی زاده IR ۱۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۵
      0 0
      پاسخ
      کازرون فردا 26آذر تعطیل هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها