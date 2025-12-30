  1. استانها
استقرار هوای سرد و یخبندان در کرمانشاه تا ظهر چهارشنبه

کرمانشاه - مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه از تداوم هوای سرد و یخبندان در سطح استان تا ظهر فردا خبر داد و گفت: کاهش دما در مناطق سردسیر محسوس خواهد بود.

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بررسی آخرین نقشه‌های هواشناسی اظهار کرد: بر اساس پیش‌بینی‌ها، از امروز تا ظهر روز چهارشنبه، هوای سرد و یخبندان در اغلب نقاط استان کرمانشاه مستقر خواهد بود.

وی افزود: استقرار این شرایط جوی، زمینه‌ساز تشکیل مه به‌ویژه در مناطق مرطوب و نواحی کوهستانی استان خواهد شد و لازم است شهروندان در ترددهای جاده‌ای احتیاط لازم را داشته باشند.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه با اشاره به افت محسوس دما گفت: پیش‌بینی می‌شود دمای هوا در بامداد فردا در شهر کرمانشاه بین ۶ تا ۸ درجه سانتی‌گراد زیر صفر و در مناطق سردسیر استان به‌طور غالب بین ۱۰ تا ۱۴ درجه زیر صفر ثبت شود.

زورآوند در ادامه خاطرنشان کرد: از روز پنجشنبه تا روز شنبه هفته آینده، از شدت سرما در بیشتر نقاط استان به‌تدریج کاسته خواهد شد.

وی در پایان گفت: همچنین طی ساعاتی از روز جمعه تا ظهر شنبه، عبور یک موج ناپایدار جوی می‌تواند سبب وقوع بارش‌هایی، عمدتاً به صورت برف، به‌ویژه در نیمه غربی استان و منطقه اورامانات شود.

