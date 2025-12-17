بریتانیا اتباع خود را از سفر به لبنان برحذر داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، در اطلاعیه بهروز رسانیشده وزارت خارجه بریتانیا آمده است: «وزارت خارجه بریتانیا توصیه میکند از سفر به بخشهای وسیعی از لبنان، از جمله مناطقی در بیروت (پایتخت) و حومه جنوبی آن، جنوب لبنان تا جنوب رود لیطانی، استان نبطیه، بخشهای گستردهای از بقاع و منطقه بعلبک-هرمل، مناطقی در شمال و استان عکار، اردوگاههای فلسطینی و برخی مناطق نزدیک به مرز سوریه خودداری شود.»
در این اطلاعیه تأکید شده است که مناطق یادشده در نقشه و جزئیات رسمی راهنمای سفر بریتانیا مشخص شدهاند.
در حال حاضر اوضاع در لبنان در نتیجه حملات و اقدامات رژیم صهیونیستی در نقض مستمر آتش بس در این کشور، بی ثبات است.
