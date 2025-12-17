۲۰ میلیون مترمکعب آب به سد سلمان فارسی وارد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین تقی‌خانی، با اشاره به آبگیری سد سلمان فارسی در پی بارندگی ۲ روز گذشته اظهار داشت: بر اثر بارش‌های روزهای اخیر، تاکنون حدود ۲۰ میلیون مترمکعب آب وارد سد سلمان شده است. همچنین میزان بارش ثبت‌شده در ایستگاه سد سلمان به ۱۰۱ میلی‌متر رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر حجم ورودی آب به سد سلمان بالغ بر ۴۳۴ مترمکعب است. همچنین حجم آب ذخیره‌شده پشت سد سلمان به ۳۳۵ میلیون مترمکعب رسیده که نشان می‌دهد حدود ۴۰ درصد از حجم مخزن سد تاکنون پر شده است؛ موضوعی که بیانگر تأثیر مثبت سامانه بارشی اخیر بر بهبود وضعیت منابع آبی منطقه می‌باشد.

تقی‌خانی گفت: وضعیت بندهای تغذیه مصنوعی رازقی سرریز شده و بند یوسف‌آباد در حال آبگیری است که تاکنون سه حوضچه آن آبگیری شده است. همچنین دبی ورودی به بند یوسف‌آباد حدود ۳ مترمکعب بر ثانیه برآورد می‌شود.

مدیر منابع آب شهرستان جهرم افزود: با توجه به پیش‌بینی ادامه بارش‌ها و به دلیل اشباع شدن خاک، احتمال طغیان رودخانه‌ها افزایش یافته است؛ بنابراین از مردم درخواست می‌شود از تجمع در حاشیه رودخانه‌ها، آبگیرها و بندهای تغذیه مصنوعی به طور جدی پرهیز کرده و در روزهای آتی از هرگونه تردد غیرضروری خودداری کنند.