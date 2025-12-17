همه محورهای اصفهان باز است؛وقوع ۱۱۷ تصادف طی ۲۴ ساعت

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از شب گذشته تاکنون حدود ۱۱۷ مورد تصادف در محورهای استان اصفهان به وقوع پیوسته که از این تعداد، ۱۰ فقره تصادف منجر به حادثه در سطحی خاص شده و سایر تصادفات خسارتی بوده است.

وی افزود: با توجه به شرایط ایجادشده و همچنین پیش‌بینی‌های هواشناسی مبنی بر تداوم ناپایداری جوی در روزهای آینده، مجدداً از هم‌استانی‌های عزیز تقاضا می‌کنیم از انجام سفرهای غیرضروری و ترددهای غیرلازم در محورهای مواصلاتی استان خودداری کنند و در صورت امکان، سفرهای خود را به زمان مناسب‌تری موکول کنند.

رئیس پلیس راه استان اصفهان ادامه داد: در صورتی که ناچار به انجام سفر هستند، حتماً تجهیزات کامل زمستانی به‌ویژه زنجیر چرخ، لباس گرم و سوخت کافی به همراه داشته باشند و از قبل، بستن زنجیر چرخ را تمرین کرده باشند تا در صورت نیاز بتوانند به‌راحتی در طول مسیر از آن استفاده کنند.

سرهنگ مولوی با تأکید بر نکات ایمنی در رانندگی خاطرنشان کرد: رعایت فاصله طولی در محورهای لغزنده بسیار مهم است، چراکه رانندگی در این شرایط با محورهای عادی متفاوت بوده و عدم رعایت فاصله می‌تواند منجر به حوادث ناگوار شود. همچنین رانندگان باید در شرایط هوای آلوده و مه‌آلود با سرعت مطمئنه حرکت کرده و از چراغ‌های مه‌شکن استفاده کنند.

وی بر لزوم همکاری رانندگان با عوامل پلیس و امدادی تأکید کرد و گفت: پیش از آغاز سفر، حتماً وضعیت راه‌ها را از منابع معتبر دریافت کرده و از سلامت کامل خودرو اطمینان حاصل کنند، چراکه سلامت خودرو نقش مهمی در ایمنی سفر دارد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان در پایان با اشاره به برخی حوادث رخ‌داده از جمله دو حادثه اتوبوسی، تصریح کرد: بررسی‌ها و تحقیقات در خصوص جزئیات این حوادث، از جمله سن مصدومان، در حال انجام است و نتایج متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.