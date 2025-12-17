  1. استانها
مکاری: ۱۸ غذای محلی کردستان ثبت ملی شد

سنندج- رئیس گروه بازاریابی محصولات گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان گفت: معرفی گردشگری غذا در دستور کار است و تاکنون ۱۸ نوع غذای محلی کردستان به ثبت ملی رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آوات مکاری عصر چهارشنبه در مراسم «شب چله کردستان» که به مناسبت فرارسیدن شب یلدا در هتل شادی سنندج برگزار شد، اظهار کرد: کردستان استانی فرهنگی با جاذبه‌های طبیعی و طبیعتی بکر است، اما برای توسعه گردشگری باید به سراغ لایه‌های پنهان از جمله غذاهای محلی رفت.

وی با بیان اینکه کردستان باید به‌عنوان استانی رویدادمحور معرفی شود، افزود: در طول سال رویدادهای متعددی در استان برگزار می‌شود و هر یک از این رویدادها می‌تواند به یک جاذبه گردشگری تبدیل شود.

رئیس گروه بازاریابی محصولات گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی کردستان، تولید محتوا را از اهداف اصلی برگزاری جشنواره شب چله دانست و گفت: توسعه گردشگری غذا نیازمند معرفی درست ظرفیت‌هاست و کردستان دارای غذاهای متنوع و خاص منطقه‌ای است که باید به گردشگران معرفی شوند.

مکاری تصریح کرد: در راستای سیاست‌گذاری این برنامه، جلسات متعددی برگزار شده و تاکنون ۲۰ نوع دسر محلی کردستان عرضه و معرفی شده است.

وی با اشاره به ثبت ملی ۱۸ نوع غذای محلی استان، گفت: برخی غذاها از جمله «حلوای گل زرد» نیز ظرفیت ثبت و معرفی ملی دارند و در این مسیر پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.

رئیس گروه بازاریابی محصولات گردشگری کردستان از برگزاری ۱۲ رویداد در سطح ملی و بین‌المللی در حوزه گردشگری خبر داد و افزود: توسعه گردشگری رویدادمحور از برنامه‌های جدی استان است و در آینده تورهای تخصصی غذا برگزار خواهد شد که در این زمینه همکاری رستوران‌ها ضروری است.

مکاری در پایان خاطرنشان کرد: شناسایی و معرفی «روستای غذا» در استان در دستور کار قرار دارد تا روستاهایی که در حوزه غذا دارای ظرفیت و شهرت هستند، به‌صورت هدفمند معرفی شوند و کردستان در جایگاه واقعی خود به گردشگران داخلی و خارجی شناسانده شود.

