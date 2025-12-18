محامی: بیش از ۲۰۰حوزه علمیه اهل سنت در سیستان وبلوچستان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله مصطفی محامی صبح پنجشنبه در دیدار با مسئولان مرکز خدمات حوزه‌های علمیه و با قدردانی از ایشان، به بیان نکات و دیدگاه‌های خود پرداخت و گفت: سیاست‌های کلی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه، به‌ویژه در استان سیستان و بلوچستان، جای تقدیر و تشکر دارد و یکی از نکات مهم، ارائه خدمات به حوزه‌ها و طلاب اهل سنت در کنار حوزه‌های علمیه شیعه است که بر اساس فرمایشات و تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی انجام می‌شود و این مسئله از نقاط بسیار مهم فعالیت مرکز خدمات به شمار می‌رود.

️نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان افزود: این موضوع به‌ویژه در استان‌های تلفیقی اهمیت زیادی دارد، اما متأسفانه در زمینه اطلاع‌رسانی و تبلیغ این خدمات ضعیف عمل شده است و لازم است این اقدامات به‌صورت برجسته و شفاف تبیین شود.

وی با اشاره به بحث شهریه‌های هوشمند و هدفمند بیان کرد: این موضوع از نقاط قوت است و از سال‌ها پیش، به‌ویژه در قم، درباره آن صحبت می‌شد و اکنون بخشی از آن در حال اجراست که جای تقدیر دارد، هرچند نیازمند تقویت بیشتر است.

️آیت‌الله محامی با اشاره به شرایط معیشتی طلاب در استان ادامه داد: با وجود پرداخت شهریه‌ها اما کفایت نمی‌کند و باید توجه داشت که هزینه زندگی در استان سیستان و بلوچستان، به‌ویژه در شهر زاهدان، بالاست و هزینه‌های زمین، مسکن، آذوقه و خدمات در این استان بعضاً هم‌تراز یا حتی بالاتر از تهران است و این موضوع فشار مضاعفی بر طلاب وارد می‌کند و هر میزان خدماتی که ارائه شود باز هم نیازمندی وجود دارد.

️وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت کمّی و کیفی حوزه‌های علمیه استان اشاره کرد و گفت: با وجود آنکه حدود ۷۰ درصد جمعیت استان اهل سنت و حدود ۳۰ درصد شیعه هستند، تعداد حوزه‌های علمیه اهل سنت در استان بسیار بیشتر از حوزه‌های شیعه است؛ به‌طوری که بیش از ۲۰۰ حوزه اهل سنت در مقابل حدود ۲۴ یا ۲۵ حوزه شیعه در استان فعالیت می‌کنند.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با اشاره به آسیب‌های عمومی حوزه‌های علمیه تصریح کرد: مسائلی مانند بحران هویت، اشتغال، انگیزه، کیفیت آموزشی و روحیه طلاب، از جمله چالش‌هایی است که در قم و سایر مناطق کشور نیز وجود دارد، اما در استان سیستان و بلوچستان علاوه بر این‌ها یک رخوت و سستی در میان طلاب مواجه هستیم.

️وی تأکید کرد: در طول سالهای گذشته با وجود همه این سختی‌ها، تلاش‌های خوبی در حوزه‌های علمیه استان صورت گرفته و ناظران بیرونی نیز به بهبود شرایط اذعان دارند، هرچند مسیر پیش‌رو همچنان دشوار است.

آیت الله محامی با تأکید بر لزوم سرمایه‌گذاری هدفمند روی طلاب مستعد بیان کرد: حمایت‌ها باید بر اساس شایستگی، امتیاز آموزشی، پژوهشی، اخلاقی و تبلیغی انجام شود و خدمات بیشتری به طلاب توانمند اختصاص یابد و تعریف مأموریت و کار مشخص برای طلاب و تأمین حداقلی معیشت آنان از الزامات این مسیر است.

️نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان همچنین به فعالیت‌های مشترک شیعه و سنی، از جمله راه‌اندازی مؤسسه خاتم‌النبیین (ص) و برگزاری کلاس‌ها و نشست‌های علمی مشترک اشاره کرد و افزود: هدف از این اقدامات، تربیت نیروهایی است که ضمن پایبندی به مبانی خود، توان تعامل، گفت‌وگو و همزیستی مسالمت‌آمیز را داشته باشند و در فضای علمی و اجتماعی تأثیرگذار باشند.

️وی در ادامه، عملکرد مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در استان را در مجموع مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: در مجموع، گزارش‌ها نشان می‌دهد که فعالیت‌های مرکز خدمات در استان مناسب بوده و گلایه‌ها و شکایات حاد و گسترده‌ای وجود ندارد، هرچند پیگیری برخی پروژه‌های قدیمی باقی‌مانده ضروری است.

️همچنین در ابتدای این دیدار حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی، مسئول بازرسی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه کشور با اشاره به حضور چندروزه تیم بازرسی مرکز خدمات حوزه‌های علمیه در استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: چند روزی است که در خدمت دوستان در استان هستیم و مرکز خدمات حوزه‌های علمیه به‌صورت مستمر و دوره‌ای، بر اساس اولویت‌هایی که در نظر گرفته می‌شود، برنامه بازرسی و حسابرسی استان‌ها را اجرا می‌کند.

️وی افزود: فرآیند بازرسی تقریباً در پنج حوزه یا پنج فصل انجام می‌شود و از هر استان گزارشی جامع تهیه می‌شود.

️حجت‌الاسلام والمسلمین دهقانی با بیان اینکه تلاش می‌شود تصویر کاملی از وضعیت استان به دست آید، افزود: سعی ما این است که بسته‌ای جامع از وضعیت استان، شامل مشکلات، نقاط قوت و نقاط قابل بهبود تهیه شود تا این اطلاعات در ترسیم برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت مرکز خدمات و همچنین برنامه‌ریزی بودجه سال آینده مورد استفاده قرار گیرد.