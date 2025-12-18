  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

خورشیدی: سامانه بارشی تا جمعه در استان تهران فعال است

تهران- مدیرکل هواشناسی استان تهران از تداوم ناپایداری‌های جوی در سطح استان طی پنج روز آینده خبر داد.

حمیدرضا خورشیدی، در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم ناپایداری‌های جوی در سطح استان طی پنج روز آینده خبر داد.

خورشیدی با اشاره به بررسی الگوهای همدیدی و نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: طی این مدت آسمان استان تهران قسمتی ابری تا ابری بوده و در برخی ساعات وزش باد مورد انتظار است.

وی افزود: پیرو هشدار سطح زرد شماره ۵۳ مورخ ۲۴ آذر ۱۴۰۴ و با فعالیت سامانه بارشی، تا روز جمعه در بعضی ساعات افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و احتمال رعد و برق در پاره‌ای از مناطق به‌ویژه دامنه‌ها و ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان تهران ادامه داد: در ارتفاعات استان بارش برف و باران، مه و در ارتفاعات بالادست بارش برف و کولاک دور از انتظار نیست و در برخی مناطق به‌ویژه نواحی جنوبی، غربی و ارتفاعات، گاهی وزش باد نسبتاً شدید تا شدید رخ خواهد داد.

خورشیدی همچنین با اشاره به هشدار سطح زرد شماره ۵۴ مورخ ۲۶ آذر ۱۴۰۴ تصریح کرد: با توجه به ماندگاری توده هوای سرد در منطقه، تا اواسط هفته آینده کاهش نسبی دما و بروز یخبندان به‌ویژه در دامنه‌ها و ارتفاعات استان تهران پیش‌بینی می‌شود.

