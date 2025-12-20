کشف محموله قاچاق چوب بید در کامیاران

صابر مفاخری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در اجرای طرح ضربتی مقابله با قاچاق چوب و در راستای سیاست‌های حفاظتی اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کردستان، گشت ایست و بازرسی یگان حفاظت منابع طبیعی شهرستان کامیاران در محور کامیاران کرمانشاه مستقر شد.

وی افزود: در جریان این گشت و در گلوگاه شهید میرجلیلی شهر کامیاران، یک دستگاه کامیون حامل مقطوعات چوبی با همکاری نیروهای انتظامی متوقف و مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان کامیاران تصریح کرد: راننده کامیون مجوز حمل بار را بر اساس فرم خوداظهاری و با عنوان چوب صنوبر از شهر میاندوآب ارائه کرد، اما بررسی‌های دقیق مأموران نشان داد بخش زیرین محموله شامل چوب بید جنگلی بوده که به‌صورت غیرمجاز و با پوشش ظاهری صنوبر حمل می‌شد.

مفاخری با تأکید بر برخورد قاطع با متخلفان حوزه منابع طبیعی گفت: کامیون توقیف‌شده جهت طی مراحل قانونی و معرفی متخلف به تعزیرات حکومتی شهرستان، در پارکینگ اداره منابع طبیعی کامیاران نگهداری می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: یگان حفاظت منابع طبیعی با همکاری نیروی انتظامی، نظارت مستمر بر محورهای مواصلاتی را در دستور کار دارد و با هرگونه تخریب و قاچاق محصولات جنگلی بدون اغماض برخورد خواهد کرد.