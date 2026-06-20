ثبات نسبی نرخ حواله دلار و درهم در مرکز مبادله ارز ایران

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از داده‌های مرکز مبادله ارز و طلای ایران، با آغاز معاملات روز شنبه ۳۰ خردادماه ۱۴۰۵، نرخ ارزهای صادراتی در بازار حواله روندی نسبتاً باثبات را تجربه کرد.

بر اساس آمارهای منتشرشده، قیمت فروش حواله دلار آمریکا که در پایان هفته گذشته ۱۴۵ هزار و ۶۰۵ تومان بود، امروز با کاهش جزئی به ۱۴۵ هزار و ۵۸۶ تومان رسید و همچنان در محدوده میانی کانال ۱۴۵ هزار تومان قرار دارد.

در بازار سایر ارزهای پرتقاضا نیز حواله درهم امارات تغییرات محدودی را ثبت کرد. نرخ فروش حواله درهم که در معاملات روز پنج‌شنبه ۳۹ هزار و ۶۴۷ تومان بود، امروز به ۳۹ هزار و ۶۴۲ تومان کاهش یافت.

فعالان بازار معتقدند ثبات نرخ درهم که به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم هزینه واردات شناخته می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از آرامش نسبی در بازار ارز و فضای معاملاتی برای تجار و بازرگانان در آغاز هفته کاری باشد.

در مقابل، حواله یورو در معاملات امروز با افت بیشتری همراه شد. قیمت فروش حواله یورو که در آخرین روز کاری هفته گذشته ۱۶۹ هزار و ۱۲۸ تومان ثبت شده بود، امروز با کاهش به ۱۶۶ هزار و ۸۹۰ تومان رسید و از کانال ۱۶۹ هزار تومان عقب‌نشینی کرد.

بررسی تابلوی معاملات مرکز مبادله نشان می‌دهد سیاست‌گذار پولی در آغاز هفته جدید تلاش کرده ثبات نرخ‌ها در بازار حواله را حفظ کند. با توجه به نوسان محدود در دو ارز اصلی یعنی دلار و درهم، انتظار می‌رود عرضه ارز در تالار حواله مرکز مبادله با همین سطوح قیمتی ادامه یافته و نیاز واردکنندگان از طریق این بازار تأمین شود.