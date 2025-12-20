علوی مقدم: مدارس پنج شهرستان خراسان شمالی روز یکشنبه غیرحضور شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید مجتبی علوی مقدم درگفتوگو با رسانهها اظهار کرد: مدارس شهرستانهای بجنورد، راز و جرگلان، مانه، شیروان و فاروج در تمامی مقاطع تحصیلی یکشنبه به صورت غیرحضوری برگزار خواهند شد.
وی در توضیح این تصمیم گفت: با توجه به پیشبینی وضعیت نامساعد جوی در خراسان شمالی از جمله کاهش دما، بارش احتمالی و یخبندان، ستاد مدیریت بحران تصمیم گرفت تا حضور دانشآموزان در مدارس ابتدایی این شهرستانها به تعویق بیفتد تا امنیت و رفاه آنان حفظ شود.
وی افزود: مدارس موظف هستند آموزشها را به صورت غیرحضوری ادامه دهند و از طریق سامانههای آموزش مجازی، نرمافزارهای مدارس و کانالهای رسمی، تکالیف و برنامههای آموزشی روزانه را در اختیار دانشآموزان قرار دهند تا روند تحصیلی دچار اختلال نشود.
علویمقدم همچنین به والدین توصیه کرد: والدین با دقت اخبار رسمی را دنبال کنند و از اطلاعیههای مدرسه و آموزش و پرورش مطلع شوند. این تصمیم فقط برای مقطع ابتدایی و شیفت صبح است و سایر مقاطع یا شیفتها در صورت تغییر شرایط اطلاعرسانی خواهند شد.
