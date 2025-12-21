  1. استانها
فرماندار شفت: نظارت میدانی بازار تا ساعات پایانی شب یلدا ادامه دارد

شفت- فرماندار شفت با بیان اینکه هیچ کمبودی در کالاهای اساسی مشاهده نمی‌شود، گفت: نظارت میدانی بازار و بازرسی‌ ها تا ساعات پایانی شب یلدا ادامه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان مقیمی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه فوق العاده تنظیم بازار و آرد و نان شهرستان در محل فرمانداری برگزار شد، ضمن تبریک پیشاپیش شب یلدا اظهار کرد: حضور بازرسان در سطح شهرستان شفت باید امروز بیش از پیش مشهود باشد.

فرماندار شفت با تأکید بر لزوم اجرای دقیق ضوابط، افزود: با هرگونه تخلف، افزایش قیمت‌ها و اقدامات غیرقانونی صنفی باید برخورد قاطع صورت گیرد و در صورت مشاهده کم‌فروشی یا تخلف توسط نانوایی‌ها، پرونده مربوطه تشکیل شود.

حضور بازرسان در بازار شب یلدا ملموس باشد

رئیس ستاد تنظیم بازار شهرستان شفت با اشاره به اهمیت جلب رضایت عمومی در آستانه مناسبت‌ها، خاطرنشان کرد: مردم باید حضور بازرسان را به صورت ملموس حس کنند و افراد از گران‌فروشی خودداری نمایند.

مقیمی در پایان جلسه، با ارائه گزارشی از وضعیت کالاهای اساسی، تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر هیچ‌گونه کمبود کالایی اساسی مانند مرغ، گوشت، آجیل و شیرینی در سطح شهرستان شفت مشاهده و گزارش نشده است.

