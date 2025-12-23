رکوردشکنی دوباره طلا و نقره

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، قیمت طلا در معاملات روز سه‌شنبه برای چندمین‌بار متوالی رکورد جدیدی را به ثبت رساند. افزایش تنش‌های سیاسی میان آمریکا و ونزوئلا موجب شده سرمایه‌گذاران بیش از پیش به طلا به‌عنوان یک پشتوانه امن روی بیاورند. در همین حال، نقره نیز موفق به ثبت رکورد قیمتی تازه‌ای شده است.

قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۹۶ درصد افزایش به ۴۴۸۵ دلار و ۵۸ سنت رسید. بهای معاملات آتی طلا در بازار کامکس نیویورک نیز با رشد ۱.۱۳ درصدی در سطح ۴۵۲۰ دلار و ۱۰ سنت معامله می‌شود. طلا در نخستین ساعات معاملات امروز تا رکورد ۴۴۹۷ دلار و ۵۵ سنت نیز افزایش یافت.

تحلیلگران معتقدند تشدید تنش‌ها میان آمریکا و ونزوئلا، تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن را تقویت کرده است. از سوی دیگر، افزایش احتمال کاهش دوباره نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا نیز به‌عنوان عاملی حمایتی برای قیمت طلا عمل می‌کند.

رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته دستور توقیف تمامی نفت‌کش‌های تحریم‌شده ورودی و خروجی از ونزوئلا را صادر کرد؛ اقدامی که بر فضای بی‌ثباتی ژئوپلیتیکی افزوده و به نفع بازار فلزات گرانبها تمام شده است.

همچنین گزارش‌ها درباره معرفی رئیس جدید فدرال رزرو آمریکا موجب تقویت انتظارات کاهشی در سیاست پولی این کشور شده است. بازارها پیش‌بینی می‌کنند بانک مرکزی آمریکا طی سال آینده میلادی دست‌کم دو بار نرخ بهره را کاهش دهد.

طلا که همواره در دوره‌های بی‌ثباتی اقتصادی و ژئوپلیتیکی به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن شناخته می‌شود، از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون بیش از ۷۰ درصد افزایش قیمت داشته است. ترکیبی از ریسک‌های ژئوپلیتیکی، کاهش نرخ بهره، خرید گسترده بانک‌های مرکزی، فاصله‌گرفتن از دلار و افزایش ورود سرمایه به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) از عوامل اصلی رشد بهای طلا عنوان می‌شود.

در بازار نقره نیز قیمت‌ها با ۱.۷۷ درصد افزایش به ۶۹ دلار و ۷۷ سنت رسید. نقره در ساعات ابتدایی معاملات امروز تا سطح رکورد ۶۹ دلار و ۷۰ سنت نیز صعود کرد.

نقره از ابتدای سال میلادی جاری تاکنون ۱۴۱ درصد رشد قیمت را تجربه کرده و عملکردی بهتر از طلا داشته است. کمبود عرضه، تقاضای بالای صنعتی و ورود سرمایه‌های جدید از مهم‌ترین دلایل رشد قیمت نقره عنوان می‌شود.

تحلیلگران سطح ۵۰۰۰ دلار را هدف طبیعی قیمت طلا در سال آینده میلادی پیش‌بینی می‌کنند، در حالی که برآوردها برای نقره رسیدن به سطح ۷۵ دلار است.

در میان دیگر فلزات گرانبها، پلاتین نیز با ۲.۳۷ درصد افزایش قیمت به ۲۱۸۳ دلار و ۷۹ سنت رسید.