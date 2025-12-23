طراحی وساخت دستگاه مبتنی بر نور برای درمان افسردگی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، در بخش مهندسی این پروژه، سید علیرضا زمانی، پژوهشگر دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، تحت راهنمایی یاسر بالغی عضو هیئت علمی دانشکدهی مهندسی برق و کامپیوتر و با همکاری حسین احمدی نوبری عضو هیئت عملی بازنشستهی دانشگاه تهران، مسئولیت طراحی و ساخت دستگاه را برعهده داشتند.
در بخش کار آزمایی بالینی نیز تیمی از متخصصان دانشگاه علوم پزشکی مازندران مشارکت داشتند. خانم دکتر مریم حسننژاد رسکتی تحت راهنمایی دکتر حمزه حسینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مازندران و با مشاورهی خانم دکتر مریم رضاپور، فرایند اجرای کارآزمایی بالینی و ارزیابی بیماران را انجام دادند.
در این مطالعه، نور نزدیکبهفروسرخ با طول موج ۸۵۰ نانومتر و توان کنترلشده به ناحیه پیشانی مغز تابانده شد. روشی که بر اساس مطالعات علوم اعصاب میتواند سبب بهبود متابولیسم سلولی، افزایش جریان خون مغزی و بهبود عملکرد سلولهای عصبی شود. هفت بیمار مبتلا به افسردگی مقاوم به درمان، طی هشت جلسه تحت درمان قرار گرفتند. نتایج نشان داد میانگین شدت افسردگی بیماران تحت این نوع درمان بر اساس معیار HAM-D از ۲۸.۱۴ به ۸.۷۱ و مقدار میانه آن از ۲۳ به ۹ کاهش یافته است. این کاهش قابل ملاحظه در معیار افسردگی، بیانگر اثرگذاری این فناوری نوین است. همچنین هیچ عارضه جانبیای گزارش نشد.
این طرح که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی مازندران اجرا شده و بهتازگی در مجله معتبر Lasers in Medical Science منتشر شده است. این پژوهش میتواند زمینهساز توسعه نسل جدیدی از فناوریهای نوردرمانی در درمان اختلالات مقاوم به درمان باشد. گامی که افقهای تازهای را پیشروی پژوهشگران و متخصصان حوزه سلامت روان قرار میدهد.
