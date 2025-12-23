  1. استانها
تشییع پیکر شهید امنیت امیرحسام جوینده در صومعه سرا

صومعه سرا- در این فیلم، تشییع پیکر شهید امنیت امیرحسام جوینده در صومعه سرا را مشاهده می‌کنید.

    • عباس IR ۱۶:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۲
      0 0
      پاسخ
      روحت شاد، شهید . . .

