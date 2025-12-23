https://mehrnews.com/x39Xnk ۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶ کد خبر 6699638 استانها گیلان استانها گیلان ۲ دی ۱۴۰۴، ۱۶:۱۶ تشییع پیکر شهید امنیت امیرحسام جوینده در صومعه سرا صومعه سرا- در این فیلم، تشییع پیکر شهید امنیت امیرحسام جوینده در صومعه سرا را مشاهده میکنید. دریافت 26 MB کد خبر 6699638 کپی شد مطالب مرتبط تشییع پیکر مطهر شهید امنیت «امیرحسام جوینده» در صومعهسرا ششمین سالگرد شهادت سرداران مقاومت؛ ایرانمرد در قلب ملت سردارنظری: هفته مقاومت با شعار «ایرانمرد» در کرمان برگزار می شود دستگیری متهمان تحت تعقیب در آزادشهر برچسبها شهید امنیت صومعه سرا نیروی انتظامی گیلان مراسم تشییع
