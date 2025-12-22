ششمین سالگرد شهادت سرداران مقاومت؛ ایرانمرد در قلب ملت
خبرگزاری مهر - گروه استانها: ششمین سالگرد شهادت سرداران مقاومت توسط تروریستهای آمریکایی، فرصتی است برای بازخوانی نقش و جایگاه آنان در وجدان جمعی ملت ایران و آزادگان جهان، از سوی دیگر این حادثه تروریستی؛ دد منشی تروریستهای آمریکایی و اسرائیلی را نمایان میکند.
حاج قاسم سلیمانی، بیش از آنکه یک فرمانده نظامی باشد به نماد مقاومت و هوشیاری در مقابل دشمن و ایستادگی بدل شد؛ شخصیتی که با حضور در میدانهای سخت، امنیت و عزت را برای ملتهای منطقه به ارمغان آورد و در قلب مردم ایران و جهان جایگاهی جاودانه یافت و حضور گسترده مردم در مراسم تشییع این شهید نشان از جایگاه رفیع مردم در قلب مردم دارد.
شهید ابومهدی المهندس نیز بهعنوان یار و همراه شهید سلیمانی، با فداکاریهای خود در عراق، پیوندی عمیق میان ملتها و جبهه مقاومت ایجاد کرد. یاد این دو شهید، امروز در دلهای مردم زنده است؛ مردمی که آنان را تجسم وفاداری، شجاعت و ایمان میدانند.
شعار «ایرانمرد» در سال جاری، بازتابی از شخصیت حاج قاسم سلیمانی بهعنوان نماد مقاومت ایرانیان است؛ شعاری که نشان میدهد جایگاه این شهید در قلب مردم، هر سال پررنگتر و عمیقتر میشود.