به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری عصر سهشنبه همزمان با افتتاح ساختمان تحقیقات محیط زیست اردکان اظهار کرد: ریشه اصلی آلودگی شدید این شهرستان را اثر تجمعی و بارگذاری نامناسب واحدهای صنعتی آلاینده در طول سالیان گذشته و این معضل کنونی راهحل کوتاهمدت ندارد.
وی با اشاره به لزوم اتخاذ تدابیر جدی، از تشدید برنامههای نظارتی و پایش مستمر بر فعالیت صنایع آلاینده خبر داد و ادامه داد: تمامی واحدهای صنعتی موظف هستند سیستمهای فیلتر هوا و تأسیسات تصفیه فاضلاب خود را مطابق با استانداردهای روز، بهروزرسانی کنند.
انصاری تصریح کرد: با توجه به عمق بحران، کاهش انتشار آلایندهها نیازمند برنامهریزیهای میانمدت و بلندمدت است و پرونده آلودگی اردکان با اولویت بالا در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی خواستار همکاری نمایندگان مجلس و اعضای فراکسیون محیط زیست برای اصلاح قوانین مرتبط شد و بر اهمیت اصلاح ماده ۱۱ قانون معادن و همچنین بازنگری در قانون عوارض آلایندگی تأکید کرد. همچنین عوارض آلایندگی را بهعنوان یک ابزار اقتصادی قدرتمند برای ایجاد بازدارندگی در برابر صنایع متخلف معرفی نمود.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به معضل کمبود نیروی انسانی و محیطبان در سازمان محیط زیست اشاره و بیان کرد: برای جبران این خلأ ساختاری، استفاده از فناوریهای نوین و پایش هوشمند در دستور کار قرار گرفته است.
وی گفت: ایجاد مرکز پایش هوشمند محیط زیست با بهرهگیری از هوش مصنوعی (AI)، نمونهای از تلاشها برای ارتقای کارایی نظارتها در مناطق صنعتی خواهد بود.
