حسن کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آزمون ورود به حرفه مهندسان، کاردان‌های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت معماران تجربی به‌صورت هماهنگ و همزمان با سراسر کشور، در روزهای چهارم و پنجم دی‌ماه سال جاری برگزار می‌شود.

وی افزود: این آزمون در هفت رشته اصلی شامل معماری، شهرسازی، عمران، تأسیسات مکانیکی، تأسیسات برقی، نقشه‌برداری و ترافیک (پایه ۳) برگزار می‌شود.

کریمی تصریح کرد: آزمون کاردان‌های فنی ساختمان و تعیین صلاحیت معماران تجربی نیز به‌منظور اخذ پروانه اشتغال به کار در این دو روز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: این آزمون در دو نوبت صبح و بعدازظهر به‌صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار می‌شود و دانشگاه آزاد اسلامی واحد فلق اراک محل برگزاری آن در استان است.

کریمی تاکید کرد: آزمون ورود به حرفه در ارتقای سطح تخصص و صلاحیت حرفه‌ای فعالان حوزه ساخت‌وساز بسیار حائز اهمیت است.

سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: این آزمون در ارتقای فعالیت‌های مهندسی، کیفیت ساخت‌وساز و حفظ حقوق شهروندان نقش کلیدی دارند و برگزاری منظم آن از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است.

وی گفت: در حال حاضر، ۷ هزار نفر در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مرکزی دارای پروانه اشتغال هستند که از این میان، ۳ هزار و ۱۵ نفر در این دوره از آزمون‌ها ثبت‌نام کرده‌اند.

کریمی با اشاره به ثبت نام بیش از ۳ هزار نفر در آزمون ورود به حرفه مهندسان مرکزی تصریح کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۷۳۹ نفر زن و ۲ هزار و ۲۷۶ نفر مرد هستند که نشان از حضور فعال مهندسان استان در حوزه ساختمان دارد.

وی تصریح کرد: رعایت ضوابط آزمون توسط داوطلبان ضروری است و تمهیدات لازم برای برگزاری منظم و ایمن آن فراهم شده است.