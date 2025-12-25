  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۴ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۶

روسیه: اوکراینی‌ها پس از تلفات سنگین از «سومی» عقب‌نشینی کردند

روسیه: اوکراینی‌ها پس از تلفات سنگین از «سومی» عقب‌نشینی کردند

سرویس امنیت روسیه اعلام کرد که نیروهای اوکراینی پس از متحمل شدن خساراتی سنگین، از استان سومی عقب‌نشینی کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرویس امنیت روسیه گزارش داد که نیروهای مسلح اوکراین پس از متحمل شدن خسارات سنگین، یگان‌هایی از تیپ‌های ۱۱۹ و ۵۸ و همچنین نیروهای ویژه گارد مرزی را از استان سومی واقع در شمال شرق اوکراین خارج کرده‌اند.

این سرویس اعلام کرد که در منطقه کراسنوپولسکی، نیروهای اوکراینی پس از متحمل شدن خسارات سنگین، مجبور شدند یگان‌هایی از تیپ ۱۱۹ دفاع منطقه‌ای و یک گروهان ویژه از تیپ ۵۸ پیاده نظام مکانیزه و نیروهای ویژه از سرویس گارد مرزی را به مواضع مناسب‌تر در عمق استان عقب بکشند.

بر اساس این بیانیه، حمله هوایی تیپ ۱۰۳، دفاع منطقه‌ای نیروهای اوکراینی را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن تعدادی از فرماندهان اوکراینی در نزدیکی پاولیوکا شد. این بیانیه تأکید کرد که نیروهای اوکراینی متحمل تلفات سنگینی در میان نظامیان خود شده‌اند.

دیروز نیز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای شرقی وابسته به آن، شهرک زاریچنویه در استان زاپروژیا را تحت کنترل خود درآورده‌اند.

کد خبر 6701563

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • حسن IR ۱۲:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      7 4
      پاسخ
      اروپایی ها و آمریکا به جای زیر و رو کردن یک پرونده قدیمی هسته ای از کشوری که در خاور میانه به فکر اکراین باشند که همین روزها ضمیمه روسیه می شود و آلمان و فرانسه و انگلیس نفس روسیه را پشت گردنشان حس می کنند
      • احسان IR ۱۴:۲۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
        4 1
        اولویت اصلی اروپا و آمریکا فقط حفظ ثبات و امنیت و برتری اسرائیل در خاورمیانه است وگرنه اینهمه پاپیچ انرژی هسته ای ایران نمی‌شدند خاک بر سر زلنسکی رقاصه که فریب غربی ها خورد و کشورش را و میدان جنگ نیابتی غرب با روسیه شد غربی ها همین نقشه را هم برای تایوان دارند تا چین را سرگرم کنند
    • انسان IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      24 4
      پاسخ
      انشالله پوتین به اروپا حمله کند واروپا را نابود کند
    • سینا IR ۱۴:۲۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      5 1
      پاسخ
      زلنسکی‌‌قبل‌ازاینکه‌جنگی‌رخ‌دهد،باید‌به‌حقوق‌ همسایه‌ها‌توجه‌می‌کرد.واین‌اقدام‌مسبب‌آسیب‌به .مردم‌منطقه‌شد
    • IR ۱۴:۳۲ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      8 5
      پاسخ
      درود بر پوتین
    • IR ۱۵:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      10 1
      پاسخ
      اگر.امریکا.واروپا.دراکراین.شکست.بخورند.خیلی.جالب.میشه
    • IR ۱۵:۱۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      2 1
      پاسخ
      این جنگ تمومی نداره شاید بدتر هم بشه و به تمام اروپا کشیده بشه این جنگ یه نفرینه برای اروپا و آمریکا و روسیه توش هیچ سودی نیست فقط هزینه میذاره رو دستشون هیچ صلحی هم در کار نیست.
    • نیما DE ۱۷:۳۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      5 1
      پاسخ
      این زلنسکی و دار و دسته صهیونیستش تا اکراین رو نابود نکنند دست بردار نیستند ولی شکر خدا جنگ در اروپا به نفع ایرانه چون دشمنان ما رو سرگرم میکنه و نیروی نظامی و اقتصادیشون رو تحلیل میبره. فقط دلم برای مردم اکراین میسوزه که بقول معروف خود کرده را تدبیر نیست نباید اختیارشون رو دست نوکر امریکا میدادن.
    • روسیه قدرتمند US ۱۷:۴۳ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      2 1
      پاسخ
      روسیه علاوه بر اکراین شرق اروپا را تصرف خواهد کرد !؟
    • IR ۲۱:۲۷ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۴
      0 0
      پاسخ
      این جنگها به جز نسل کشی واوارگی ملتها چه نتیجه ای دارد؟ حیف جوانان نیست که بر سر تکه خاکی که همه دران فرو می روند جان ببازند جرم جوانان که اجباری باید تن به جنگهای تحمیلی بدهند چیست ؟ جرم مادران چیست در فراق عزیزانشان به تحمیل سران جنگ بسوزند؟

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها