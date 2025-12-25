به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، سرویس امنیت روسیه گزارش داد که نیروهای مسلح اوکراین پس از متحمل شدن خسارات سنگین، یگان‌هایی از تیپ‌های ۱۱۹ و ۵۸ و همچنین نیروهای ویژه گارد مرزی را از استان سومی واقع در شمال شرق اوکراین خارج کرده‌اند.

این سرویس اعلام کرد که در منطقه کراسنوپولسکی، نیروهای اوکراینی پس از متحمل شدن خسارات سنگین، مجبور شدند یگان‌هایی از تیپ ۱۱۹ دفاع منطقه‌ای و یک گروهان ویژه از تیپ ۵۸ پیاده نظام مکانیزه و نیروهای ویژه از سرویس گارد مرزی را به مواضع مناسب‌تر در عمق استان عقب بکشند.

بر اساس این بیانیه، حمله هوایی تیپ ۱۰۳، دفاع منطقه‌ای نیروهای اوکراینی را هدف قرار داد که منجر به کشته شدن تعدادی از فرماندهان اوکراینی در نزدیکی پاولیوکا شد. این بیانیه تأکید کرد که نیروهای اوکراینی متحمل تلفات سنگینی در میان نظامیان خود شده‌اند.

دیروز نیز وزارت دفاع روسیه اعلام کرد که نیروهای شرقی وابسته به آن، شهرک زاریچنویه در استان زاپروژیا را تحت کنترل خود درآورده‌اند.