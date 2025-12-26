امام جمعه بناب: پیام ۹ دی احترام به قانون است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام والمسلمین سید باقر سیدی در خطبههای آئین عبادی سیاسی جمعه این هفته شهرستان بناب با تبریک حلول ماه رجب، این ماه را ماه خودسازی و یک فرصت استثنایی برای تقرب به ذات اقدس پروردگار عنوان کرد و اظهار داشت: شایستهترین عمل در این ماه استغفار است و فرصت بسیار خوبی برای اصلاح ذائقه و مزاج معنوی و عبودی مان برای رفع بی حالی و بی نشاطی در عبادت و ذکر خداست.
خطیب جمعه بناب با اشاره به فرارسیدن نهم دی روز بصیرت و میثاق با ولایت که همانا بصیرت در فرهنگ اسلام ناب و گفتمان انقلاب اسلامی به معنای قدرت تشخیص حق از باطل و اقدام بموقع و مناسب به نفع جبهه حق است، تصریح کرد: بصیرت برای یک فرد مسلمان بدون اسلامشناسی، دشمنشناسی و زمانشناسی حاصل نمیشود و برپاکنندگان فتنه در کل تاریخ یا کسانی بودند که اسلام را کما هو حقه نشناخته بودند و از اسلام فقط چند اصطلاح یاد گرفته بودند، یا دشمن را نمیشناختند و دشمن را بهجای دوست و جلاد را بهجای خادم قرار داده بودند و یا زمان را نشناخته بودند که حرکت متناسب با آن زمان را شروع کرده باشند.
نماینده مردم آذربایجان شرقی در مجلس خبرگان رهبری در ادامه با بیان اینکه حادثه نهم دی سال ۱۳۸۸ و این حماسهای که مردم در آن روز بهوجود آوردند، حقاً یکی از ایامالله است، گفت: مردم با حضورشان به پیچیدهترین فتنه تاریخ انقلاب اسلامی خاتمه دادند و نقشه دشمن را خنثی نمودند که با جنگ نرم و عملیات روانی و تحریف افکار عمومی و با استفاده از غفلت برخی از خواص و با فشار رسانهای و حمایت علنی قدرتهای غربی، میخواستند نظام اسلامی را از درون دچار فروپاشی کنند.
وی همچنین یادآور شد: ضربهای که فتنهگران به نظام وارد کردند هرگز از حافظه ملت ایران پاک نخواهد شد؛ فتنه گران کاری کردند که دشمنان ما که در برابر قدرت ایران اسلامی کم آورده بودند و عقبنشینی میکردند، دوباره به فکر فروپاشی نظام اسلامی بیفتند و به آن طمع بورزند.
رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان بناب گفت: درس بزرگ فتنه ۸۸ این بود که ما باید جرأت پیگیری امور خود را از طریق مراجع قانونی داشته باشیم، در هیچ کشوری مطالبه خارج از چارچوب قانون را تحسین نمیکنند، اگر نظام در برابر مطالبه از طریق غیرقانونی ساکت میماند اینگونه مطالبه باب میشد؛ در نتیجه نظام در تمامی انتخابات گرفتار میشد.
حجت السلام والمسلمین سیدی با اشاره به اینکه احترام به نُه دی، احترام به قانون است و شیرازه جامعه قانون است که این نباید شکسته شود و گرنه جامعه متلاشی میشود، تأکید کرد: باید قانون در همه امور فصلالخطاب باشد. استخدامها، برخوردها، امتیازدهیها باید طبق قانون باشد، نه بهصورت سلیقهای؛ و بزرگترین خطر برای قانونمداری، عواطف فامیلی، منافع سیاسی و جناحی و حُبّ دنیاست.
امام جمعه بناب در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به اینکه با وجود همه فتنهها، تهدیدها و فشارها و مشکلات عدیدهای که وجود دارد، پیشرفتهای زیادی در کشور بهوجود آمده و مقام معظم رهبری نیز اخیراً فرمودند «ما با همه سختیها و تنگدستیها و مشکلاتی که وجود دارد، نقاط مثبت فراوانی در کشور داریم. جمهوری اسلامی در حال پیشرفت است»، خاطرنشان کرد: ایرانی که رتبه ۱۰ دنیا از نظر طراحی، ساخت و پرتاب ماهواره و رتبه ۲ دنیا در حوزه سلولهای بنیادی و مجهز به پیشرفتهترین تجهیزات نظامی مانند پهپاد، زیردریایی، ناوشکن، موشکها را دارد، در حالی که زمان دفاع مقدس حتی اجازه واردات سیمخاردار را نمیدادند، همچنین قدرت توپخانهای رتبه ۶، بر حسب تعداد کشتیهای زیردریایی رتبه ۵، و بر حسب ناوگان تانکهای جنگی رتبه ۷ دنیا را دارد و به معنای واقعی در عرصه نظامی به یک ابرقدرت تبدیل شده است.
