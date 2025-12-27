نوربخش داداشی، در گفتوگو با خبرنگار مهر، در تشریح پیشبینی وضع هوای خراسان شمالی اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، شنبه در ارتفاعات و مناطق سردسیر مه رقیق و آسمان قسمتی ابری تا ابری خواهد بود و در ساعات بعدازظهر افزایش وزش باد و در شب کاهش ابر پیشبینی میشود.
وی در ادامه افزود: برای روز یکشنبه بهتدریج بر سرعت وزش باد افزوده شده و در برخی ساعات وزش باد شدید رخ خواهد داد و از یکشنبه شب تا اواسط روز دوشنبه نیز در اغلب نقاط استان بهویژه مناطق جنوب شرق و مرکز، بارش باران و در ارتفاعات باران و برف همراه با مه انتظار میرود.
داداشی ادامه داد: موج بعدی بارش که سردتر خواهد بود، از سهشنبه شب تا اوایل صبح چهارشنبه استان را تحت تأثیر قرار میدهد و به صورت بارش باران و برف و بهتدریج برف، مه و در برخی ساعات وزش باد شدید پیشبینی میشود که در ارتفاعات میتواند موجب کولاک برف شود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی در پایان با اشاره به وضعیت دمایی استان گفت: تا روز سهشنبه افزایش نسبی دما پیشبینی میشود و با توجه به فعالیت سامانههای بارشی، امروز هشدار هواشناسی صادر خواهد شد.
