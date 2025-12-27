واکنش حزب الله لبنان به اقدام تروریستی در مسجد امام علی(ع) حمص

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام الحربی، حزب الله لبنان با صدور بیانیه ای اقدام تروریستی در مسجد امام علی(ع) در حمص سوریه را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: حزب الله اقدام تروریستی که نمازگزاران را در مسجد امام علی(ع) در شهر حمص سوریه هدف قرار داد و به شهادت و زخمی شدن دهها نفر منجر شد، محکوم می کند و به شدت از این جنایت شنیع که مومنان را در روز جمعه در ماه رجب هدف قرار داد، ابراز انزجار می کند.

حزب الله لبنان بیان کرد: دست‌های جنایتکاری که مرتکب این جنایت در حق یکی از خانه‌های خدا شدند، نشان دهنده هویت این قاتلانی است که به حرمت‌ها و تنوع فکری و دینی اعتقاد ندارند و متکی بر نفرت، به حاشیه راندن و نپذیرفتن دیگری در خدمت به پروژه‌های آمریکا و اسرائیل هستند.

همچنین حزب الله در بیانیه خود خواستار شناسایی عامل این جنایت و سپردن آنها به چنگال عدالت و اشد مجازات برای آنان شد.

حزب الله در بیانیه خود به خانواده شهدای این حادثه تسلیت گفت و با آنان ابراز همدردی کرد و برای شهدا، رحمت الهی طلب کرد و خواستار شفای عاجل مجروحان این حادثه، ثبات، شکوفایی و پیشرفت سوریه شد.