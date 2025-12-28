  1. استانها
بزرگ‌ترین بازار گل و گیاه کشور در اصفهان به بهره‌برداری می‌رسد

اصفهان- شهردار اصفهان گفت: بازار گل و گیاه اصفهان پس از دو دهه وقفه با سرمایه‌گذاری دوره ششم مدیریت شهری افتتاح می‌شود و عنوان بزرگ‌ترین بازار کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی قاسم‌زاده با اشاره به افتتاح بازار گل و گیاه اصفهان اظهار کرد: این مجموعه با وسعتی نزدیک به ۱۳ هکتار در آستانه بهره‌برداری قرار دارد و از نظر وسعت، بزرگ‌ترین بازار گل و گیاه کشور محسوب می‌شود در حالی که پیش از این بازار گل تهران با حدود ۹ هکتار بیشترین مساحت را داشت.

وی با بیان اینکه شکل‌گیری این پروژه به حدود دو دهه قبل بازمی‌گردد، افزود: جانمایی بازار جدید با هدف رفع مشکلات ترافیکی محور خیابان همدانیان انجام شد؛ محوری که به‌دلیل تمرکز کاربری‌هایی همچون بازار گل، مرکز معاینه فنی و فروشگاه کوثر، سال‌ها با ترافیک سنگین و نارضایتی ساکنان مواجه بود.

وی ادامه داد: طراحی مجموعه به‌گونه‌ای است که خانواده‌ها می‌توانند یک نیم‌روز کامل را در این فضا سپری کنند و از تنوع گل و گیاه، فضاهای آرامش‌بخش و امکانات تفریحی آن بهره‌مند شوند؛ همچنین فاز جدید بازار در نیمه نخست سال آینده با امکانات تازه به بهره‌برداری می‌رسد.

شهردار اصفهان خاطرنشان کرد: در فاز بعدی، بخش‌هایی نظیر پرندگان تزئینی و فضاهای بازی ویژه کودکان پیش‌بینی شده است تا این مجموعه به مکانی مفرح و خانوادگی در دل طبیعت شهری تبدیل شود.

قاسم‌زاده گفت: بازار گل و گیاه اصفهان یک اتفاق بزرگ در توسعه فضاهای شهری است که علاوه بر خدمت‌رسانی به شهروندان، ظرفیت تبدیل شدن به یکی از مقاصد مهم گردشگری را دارد.

