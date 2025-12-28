کارشناس آلمانی: نتیجه مذاکرات زلنسکی-ترامپ به نفع اوکراین نخواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، «پیتر نویمان» کارشناس امنیتی آلمان در مصاحبه با روزنامه بیلد گفت: بعید است دیدار امروز یکشنبه ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به یک گشایش اساسی به نفع اوکراین منجر شود.
وی افزود: برای ترامپ، اوکراین تنها مانعی برای عادی سازی روابط با روسیه است و بنابراین، دیدار با ترامپ، دستاوردی برای کییف نخواهد داشت.
این کارشناس آلمانی گفت: موفقیت مذاکرات مارالاگو به میزان آمادگی زلنسکی برای دادن امتیاز به روسیه بستگی دارد.
بر اساس برنامه منتشرشده از سوی کاخ سفید، دونالد ترامپ قرار است امروز یکشنبه با ولودیمیر زلنسکی در ایالت فلوریدا دیدار کند. پیشتر، ترامپ در مصاحبه با نشریه پولیتیکو گفته بود که قرار است بهزودی با ولادیمیر پوتین همتای روس خود، گفتوگو کند و امیدوار است این تماس، خوب پیش برود.
وی با اشاره به دیدار روز یکشنبه خود با زلنسکی، افزود: فکر میکنم گفتوگو با پوتین و زلنسکی خوب پیش برود.
زلنسکی گفته بود که در دیدار خود با ترامپ قصد دارد درباره مسائل سرزمینی، از جمله احتمال عقبنشینی نیروهای اوکراینی از دونباس و نیز نحوه استفاده از نیروگاه هستهای زاپروژیا، گفتوگو کند.
زلنسکی، ۳ دی ۱۴۰۴ (۲۴ دسامبر) از طرح ۲۰ مادهای خود برای صلح با روسیه رونمایی کرد. وی در این طرح، کماکان بر عدم عقبنشینی از دونباس و حق داشتن ارتشی ۸۰۰ هزار نفری تاکید کرد.
سرگئی ریابکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه، اعلام کرد که طرح زلنسکی بهطور اساسی با طرح ۲۷ بندی که روسیه از اوایل دسامبر و طی هفتههای اخیر در تماسهای خود با طرف آمریکایی درباره آن گفتوگو کرده، تفاوت دارد.
