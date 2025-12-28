به گزارش خبرنگار مهر، حسین طاهرینیا صبح یکشنبه در برنامه هفته سیراف با اشاره به پیشینه درخشان این بندر تاریخی، مجموعهای از برنامهها و رویکردهای راهبردی را با هدف معرفی و تثبیت جایگاه سیراف در عرصه جهانی تشریح کرد.
وی ایجاد زمینهسازی برای تحقیق و مطالعه نظاممند درباره تاریخ سیراف، گردآوری کتابها، اسناد و نوشتههای تاریخی را از اولویتهای اصلی دانست و افزود: تشویق نسل جوان به ادامه تحصیل در رشتههای مرتبط با تاریخ و باستانشناسی میتواند پشتوانهای علمی برای حفظ و معرفی این میراث ارزشمند باشد.
بخشدار سیراف با تأکید بر نقش آموزش، آشنا نمودن نسل جدید با تاریخ و تمدن سیراف در مدارس را گامی مؤثر در تقویت هویت فرهنگی دانست و از برنامهریزی برای راهاندازی «پژوهشکده سیرافشناسی» بهعنوان یک مرکز علمی پژوهشی خبر داد.
طاهرینیا حفاظت و نگهداشت آثار تاریخی سیراف را یک مسئولیت ملی و جهانی توصیف کرد و گفت: توسعه و تکمیل زیرساختها، ایجاد و ارتقای اقامتگاههای گردشگری و تقویت موزه مردمشناسی سیراف از جمله اقداماتی است که میتواند زمینه حضور پژوهشگران و گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کند.
وی همچنین بر پیگیری درج آثار تاریخی سیراف در کتب درسی کشور تأکید کرد و ثبت جهانی سیراف در فهرست میراث جهانی را هدفی مهم دانست که تحقق آن نیازمند همکاری، همراهی و همافزایی همه دستگاهها و نهادهای ملی و بینالمللی است.
بخشدار سیراف خاطرنشان کرد: سیراف، میراث مشترک بشریت است و با برنامهریزی علمی، مشارکت اجتماعی و تعاملات بینالمللی میتوان این بندر تاریخی را به جایگاه شایسته خود در جهان بازگرداند.
