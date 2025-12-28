  1. استانها
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۱

طاهری‌نیا: آثار تاریخی سیراف در کتب درسی کشور درج می‌شود

بوشهر- بخشدار سیراف با تاکید بر ضرورت احیای جایگاه تاریخی و تمدنی سیراف در سطح ملی و بین‌المللی گفت: آثار تاریخی سیراف در کتب درسی کشور درج می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین طاهری‌نیا صبح یکشنبه در برنامه هفته سیراف با اشاره به پیشینه درخشان این بندر تاریخی، مجموعه‌ای از برنامه‌ها و رویکردهای راهبردی را با هدف معرفی و تثبیت جایگاه سیراف در عرصه جهانی تشریح کرد.

وی ایجاد زمینه‌سازی برای تحقیق و مطالعه نظام‌مند درباره تاریخ سیراف، گردآوری کتاب‌ها، اسناد و نوشته‌های تاریخی را از اولویت‌های اصلی دانست و افزود: تشویق نسل جوان به ادامه تحصیل در رشته‌های مرتبط با تاریخ و باستان‌شناسی می‌تواند پشتوانه‌ای علمی برای حفظ و معرفی این میراث ارزشمند باشد.

بخشدار سیراف با تأکید بر نقش آموزش، آشنا نمودن نسل جدید با تاریخ و تمدن سیراف در مدارس را گامی مؤثر در تقویت هویت فرهنگی دانست و از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی «پژوهشکده سیراف‌شناسی» به‌عنوان یک مرکز علمی پژوهشی خبر داد.

طاهری‌نیا حفاظت و نگهداشت آثار تاریخی سیراف را یک مسئولیت ملی و جهانی توصیف کرد و گفت: توسعه و تکمیل زیرساخت‌ها، ایجاد و ارتقای اقامتگاه‌های گردشگری و تقویت موزه مردم‌شناسی سیراف از جمله اقداماتی است که می‌تواند زمینه حضور پژوهشگران و گردشگران داخلی و خارجی را فراهم کند.

وی همچنین بر پیگیری درج آثار تاریخی سیراف در کتب درسی کشور تأکید کرد و ثبت جهانی سیراف در فهرست میراث جهانی را هدفی مهم دانست که تحقق آن نیازمند همکاری، همراهی و هم‌افزایی همه دستگاه‌ها و نهادهای ملی و بین‌المللی است.

بخشدار سیراف خاطرنشان کرد: سیراف، میراث مشترک بشریت است و با برنامه‌ریزی علمی، مشارکت اجتماعی و تعاملات بین‌المللی می‌توان این بندر تاریخی را به جایگاه شایسته خود در جهان بازگرداند.

