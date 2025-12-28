آتش بس موقت روسیه و اوکراین در نیروگاه زاپروژیا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس بین المللی انرژی اتمی از آتش بس موقت میان نیروهای روسی و اوکراینی در نیروگاه هسته ای زاپروژیا با وساطت آژانس خبر داد.

در بیانیه آژانس بین المللی انرژی اتمی آمده است که این آتش بس با هدف فراهم آوردن شرایط برای تعمیر خطوط برق حیاتی نزدیک این نیروگاه هسته ای است.

این آژانس در بیانیه‌ای اعلام کرد که تیم‌هایش در حال نظارت بر کار تعمیرات هستند که انتظار می‌رود چند روز طول بکشد و این بخشی از تلاش‌ها برای جلوگیری از وقوع حادثه هسته‌ای در جریان درگیری تقریباً چهار ساله است.

در این بیانیه به نقل از رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، از هر دو طرف به خاطر موافقت با آنچه او «پنجره سکوت موقت» نامید، تشکر شده است؛ سکوتی که امکان از سرگیری انتقال برق بین ایستگاه‌های سوئیچینگ نیروگاه هسته‌ای را فراهم می‌کند.

گفتنی است که نیروهای روسی از مارس ۲۰۲۲ بر این نیروگاه مسلط شدند. کی یف و مسکو یکدیگر را به هدف قرار دادن آن در جریان جنگ متهم می کنند. نیروگاه زاپروژیا در دوران شوروی سابق و بین سال‌های ۱۹۸۴ و ۱۹۹۵ در جنوب‌شرقی اوکراین ساخته شد و گفته می‌شود هم‌اکنون بزرگترین نیروگاه هسته‌ای در اروپا و نهمین نیروگاه بزرگ در جهان است.

ارتش روسیه در ماه‌های اولیه جنگ، کنترل این نیروگاه را به عهده گرفته و در حال حاضر یگان‌های ویژه ارتش روسیه و متخصصان هسته‌ای روس از این نیروگاه حفاظت می‌کنند و همزمان کارکنان اوکراینی نیروگاه همچنان مشغول به کار هستند.