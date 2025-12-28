به گزارش خبرنگار مهر، هجدهمین دوره لیگ برتر فوتبال زنان ایران در حال جریان است و رقابت‌ها در اوج هیجان دنبال می‌شود. در این فصل تیم فوتبال زنان گل‌گهر سیرجان با پشتوانه تجربه و برنامه‌ریزی دقیق خود توانسته جایگاه قابل توجهی در جدول رده‌بندی به دست آورد. شاگردان مریم جهان‌نجاتی پس از برگزاری ۱۲ دیدار با کسب ۳۱ امتیاز در جایگاه دوم جدول قرار دارند و تنها تیم خاتون بم بالاتر از آنها ایستاده است. این شرایط باعث شده تا تیم سیرجانی همچنان امیدهای خود برای کسب عنوان قهرمانی را حفظ کند و رقابت برای صدرنشینی در لیگ امسال بسیار حساس باشد.

گل‌گهر سیرجان با ارائه بازی‌های منسجم و عملکرد قابل اعتماد بازیکنانش تاکنون نشان داده که می‌تواند یکی از مدعیان اصلی فصل باشد. هرچند برخی دیدارهای حساس و چالش‌های لیگ فشار و استرس زیادی به بازیکنان وارد کرده اما تیم تحت هدایت جهان‌نجاتی با تمرکز و انگیزه بالا توانسته نتایج خوبی کسب کند. این فصل لیگ برتر علاوه بر رقابت فنی با جذابیت بالای خود نظر علاقه‌مندان به فوتبال زنان را به خود جلب کرده است؛ جایی که هر امتیاز می‌تواند معادلات قهرمانی را تغییر دهد و هیچ تیمی را نمی‌توان از پیش بازنده دانست.

مریم جهان‌نجاتی سرمربی تیم فوتبال زنان گل‌گهر سیرجان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره دیدار اخیر تیمش با پرسپولیس و حاشیه‌های داوری این بازی اظهار کرد: اعتراضی به صحنه پنالتی نداشتم زیرا می‌دانستم داور به صحنه واقف است ولی تکرار صحنه باعث شد شبهاتی ایجاد شود. تصمیم نهایی با داور بود و هر دو تیم تا حدی اعتراض داشتند اما در کل بازی بسیار خوبی برگزار شد. پرسپولیس تیمی متفاوت و قدرتمند نشان داد و با تمام تلاش خود بازی را جذاب کرد.

او ادامه داد: تیم ما در این مسابقه با غیرت و تلاش بازیکنان موفق شد امتیاز لازم را کسب کند. فوتبال همیشه حاشیه دارد اما مدیریت خوب داور باعث شد بازی حساسی که پیش رو داشتیم با آرامش برگزار شود.

نگاه به جدول و دیدارهای آینده

سرمربی گل‌گهر درباره مسیر تیمش در لیگ برتر اظهار کرد: امید به قهرمانی داریم هرچند نتایج بازی‌ها در هفته‌های باقی‌مانده تعیین‌کننده است. بازی‌های مهمی با تیم‌هایی مانند خاتون را در پیش داریم و هر چیزی ممکن است اتفاق بیفتد. علاوه بر نتایج دیدار ما عملکرد تیم خاتون بم و نتایجی که این تیم در برابر دیگر رقبا کسب می‌کند نیز اهمیت بالایی دارد.

او درباره دیدار پیش‌روی تیمش مقابل ملوان افزود: ملوان نزدیک‌ترین تعقیب‌کننده ما در جدول است و بازی پیش‌رو می‌تواند چالشی باشد. امیدواریم با تمرین خوب و تمرکز بازیکنان امتیاز لازم را کسب کنیم.

چالش‌ها و جذابیت‌های لیگ امسال

جهان‌نجاتی لیگ امسال را یکی از جذاب‌ترین دوره‌ها در تاریخ حضور خود در لیگ برتر دانست و گفت: توزیع بازیکنان خوب میان تیم‌ها باعث شد هیچ حریفی از پیش بازنده نباشد و رقابت‌ها هیجان‌انگیز شود. این لیگ می‌تواند بستر مناسبی برای ساختن تیم ملی قدرتمند باشد.

او درباره نقاط ضعف لیگ زنان افزود: تنها مشکلی که به نظرم باقی مانده نبود پخش زنده کافی است. اگر امکان پخش بازی‌ها از کانال‌های مختلف فراهم شود مخاطبان بیشتر و دیده شدن بازیکنان بهتر خواهد شد. سایر مسائل مثل حضور اسپانسرها نسبت به سال‌های گذشته بهتر شده است.

تیم ملی و آمادگی بازیکنان

جهان‌نجاتی در پایان درباره آخرین وضعیت تیم ملی فوتبال زنان و قرعه ایران در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا افزود: با توجه به جام ملت‌های آسیا و رقابت‌های پیش‌رو امیدوارم بازیکنان از شرایط ایده‌آل لیگ استفاده کنند و بلافاصله بعد از اتمام لیگ اردوها و بازی‌های تدارکاتی مناسبی داشته باشند تا تیم ملی بتواند با آمادگی کامل در مسابقات حاضر شود. گروه ایران سخت است ولی کشورمان شایسته است که از نام فوتبال زنان دفاع کند و امیدوارم این مسیر ادامه داشته باشد.