۷ دی ۱۴۰۴، ۲۱:۳۹

۱۲۰ مسافر گرفتار در برف و کولاک در گردنه مائین بلاغ امدادرسانی شدند

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی با اشاره به برف وکولاک در گردنه مائین بلاغ تکاب گفت: تاکنون به ۱۲۰ مسافر گرفتار در برف امدادرسانی شده است.

حمید محبوبی در این زمینه افزود: پی بارش سنگین برف و وقوع کولاک شدید در محور ارتباطی تکاب– شاهین‌دژ (گردنه مائین‌بلاغ)، عملیات گسترده امدادرسانی جمعیت هلال‌احمر آذربایجان غربی از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز شنبه ۷ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش‌های مردمی، پایگاه امداد و نجات مائین بلاغ شهرستان تکاب با حضور به‌موقع در مناطق متأثر از برف و کولاک، عملیات امدادرسانی را آغاز کردند.

محبوبی افزود: تا این لحظه ۱۲۰ نفر از هم‌وطنان گرفتار در برف و کولاک توسط نیروهای عملیاتی امدادرسانی شده‌اند و ۹۴ دستگاه خودروی سواری و سنگین نیز با تلاش نجاتگران از برف رهاسازی شده است.

