  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۲:۴۵

روابط مخفیانه مزدوران امارات با اسرائیل برای حمایت از جدایی جنوب یمن

 منابع خبری فاش کردند که مزدوران وابسته به امارات در جنوب یمن، ارتباطات گسترده‌ای با مقامات رژیم صهیونیستی برقرار کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه خبری «العربیه» به نقل از منابع عبری اعلام کرد که رهبری گروه موسوم به شورای انتقالی جنوبی با مقامات رژیم صهیونیستی محرمانه تماس‌های فشرده‌ای داشته است تا حمایت بین‌المللی برای پروژه جدایی جنوب یمن را در ازای به رسمیت شناختن اشغالگری رژیم صهیونیستی جلب کند.

«گفته می‌شود این ارتباطات پس از تسلط شورای انتقالی بر استان‌های حضرموت و المهرة و به دستور امارات برای گسترش نفوذ اسرائیل در منطقه آغاز شده است.»

به گزارش الیمن نت، این تحولات نشان‌دهنده تلاش برای تثبیت حضور و نفوذ خارجی در جنوب یمن و تأثیرگذاری بر فرآیندهای سیاسی داخلی این کشور است.

شورای انتقالی جنوب یمن از زمان تأسیس در سال ۲۰۱۷ با حمایت امارات شکل گرفت و کنترل بخش‌هایی از جنوب یمن، از جمله عدن، حضرموت و المهرة را در دست دارد. این شورا بارها تلاش کرده با قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی روابط خود را گسترش دهد و پروژه جدایی جنوب یمن را پیش ببرد. پیش از این نیز گزارش‌هایی از ارتباط این شورا با برخی کشورهای منطقه و غربی برای جلب حمایت سیاسی منتشر شده بود.

کد خبر 6705279

