  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۸ دی ۱۴۰۴، ۰:۱۵

الحوثی: حضور اسرائیل در سومالی‌لند، هدف مشروع نیروهای یمنی خواهد بود

الحوثی: حضور اسرائیل در سومالی‌لند، هدف مشروع نیروهای یمنی خواهد بود

رهبر جنبش مردمی انصارالله یمن گفت که حضور رژیم صهیونیستی در سومالی‌لند، هدف مشروع نیروهای یمنی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالملک بدرالدین الحوثی»، رهبر جنبش انصارالله در سخنانی اعلام کرد که تصمیم اسرائیل برای به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» اقدامی خصمانه و بخشی از توطئه علیه کشورهای اسلامی است.

وی افزود: «این اقدام اسرائیل نه تنها سومالی، بلکه امنیت کشورهای منطقه و دریای سرخ و یمن را نیز تهدید می‌کند.

رهبر انصارالله اظهار داشت: «هدف اسرائیل از این اقدام ایجاد پایگاهی برای فعالیت‌های خصمانه و تضعیف کشورهای منطقه است و این طرح محدود به سومالی نیست، بلکه با عنوان تغییر خاورمیانه دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد که هرگونه حضور اسرائیل در سومالی لند به عنوان تهدید نظامی برای یمن و منطقه تلقی خواهد شد و باید با آن برخورد قاطع صورت گیرد.

رهبر جنبش انصارالله در ادامه گفت: «این اقدام خصمانه اسرائیل امری است که همه کشورهای اسلامی باید با تمامی توان با آن مقابله کنند.»

وی افزود که این تصمیم خصمانه اسرائیل، باطل است و هیچ گونه ارزش قانونی و حقوقی ندارد.

الحوثی تصریح کرد: اسرائیل که خود فاقد مشروعیت است، چگونه می‌تواند برای دیگران مشروعیت قائل شود؟

رهبر جنبش انصارالله تاکید کرد: «اسرائیل قصد دارد از طریق این اقدام، اقلیم سومالی‌لند را به پایگاهی برای فعالیت‌های خصمانه علیه سومالی، کشورهای آفریقایی، یمن و کشورهای عربی تبدیل کند.»

وی گفت: «لازم است موضع کشورهای عربی و اسلامی قاطع و جدی باشد و از سومالی و مردم این کشور حمایت کنند.»

رهبر جنبش انصارالله در ادامه بر ضرورت تلاش برای ناکام گذاشتن تلاش‌های اسرائیل تاکید کرد و گفت: باید فشار بر خائنانی که در سومالی لند با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند، ادامه پیدا کند.

وی همچنین بر ضرورت اقدامات بین‌المللی در برابر این تصمیم رژیم صهیونیستی تاکید کرد و گفت: نهادهای بین‌المللی باید در حمایت از سومالی موضعی قاطع اتخاذ کنند.

الحوثی گفت: موضع ما در حمایت از مردم برادر سومالی علیه اسرائیل ثابت است و ما همه اقدامات ممکن برای حمایت از آنها را انجام خواهیم داد.

رهبر جنبش انصارالله در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «هرگونه حضور اسرائیل در اقلیم سومالی‌لند به عنوان هدف نظامی برای نیروهای ما محسوب می‌شود.»

وی افزود: «ما هرگز اجازه نمی‌دهیم بخشی از سومالی به پایگاه اسرائیل تبدیل شود و استقلال، حاکمیت و امنیت مردم سومالی، منطقه و دریای سرخ به خطر بیفتد.»

الحوثی تصریح کرد: «ما از کشورهای حاشیه دریای سرخ و جهان عرب و اسلام می‌خواهیم اقدامات عملی برای جلوگیری از تجاوز اسرائیل به سومالی و دیگر کشورهای مسلمان و مستقل انجام دهند.»

وی بر ضرورت اتحاد کل امت اسلامی برای حمایت و دفاع از مردم فلسطین تاکید کرد و گفت: «هر کوتاهی در حمایت از مردم فلسطین، فرصت را به اسرائیل برای اجرای توطئه‌هایش علیه سایر کشورها می‌دهد.»

الحوثی خاطرنشان کرد که اسرائیل دشمن کل امت اسلامی است و اگر با توطئه‌های تجاوزکارانه آن با قاطعیت و جدیت برخورد نشود، خطری برای کشورهای منطقه خواهد بود.

کد خبر 6705348

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها