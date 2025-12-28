به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالملک بدرالدین الحوثی»، رهبر جنبش انصارالله در سخنانی اعلام کرد که تصمیم اسرائیل برای به رسمیت شناختن «سومالی‌لند» اقدامی خصمانه و بخشی از توطئه علیه کشورهای اسلامی است.

وی افزود: «این اقدام اسرائیل نه تنها سومالی، بلکه امنیت کشورهای منطقه و دریای سرخ و یمن را نیز تهدید می‌کند.

رهبر انصارالله اظهار داشت: «هدف اسرائیل از این اقدام ایجاد پایگاهی برای فعالیت‌های خصمانه و تضعیف کشورهای منطقه است و این طرح محدود به سومالی نیست، بلکه با عنوان تغییر خاورمیانه دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد که هرگونه حضور اسرائیل در سومالی لند به عنوان تهدید نظامی برای یمن و منطقه تلقی خواهد شد و باید با آن برخورد قاطع صورت گیرد.

رهبر جنبش انصارالله در ادامه گفت: «این اقدام خصمانه اسرائیل امری است که همه کشورهای اسلامی باید با تمامی توان با آن مقابله کنند.»

وی افزود که این تصمیم خصمانه اسرائیل، باطل است و هیچ گونه ارزش قانونی و حقوقی ندارد.

الحوثی تصریح کرد: اسرائیل که خود فاقد مشروعیت است، چگونه می‌تواند برای دیگران مشروعیت قائل شود؟

رهبر جنبش انصارالله تاکید کرد: «اسرائیل قصد دارد از طریق این اقدام، اقلیم سومالی‌لند را به پایگاهی برای فعالیت‌های خصمانه علیه سومالی، کشورهای آفریقایی، یمن و کشورهای عربی تبدیل کند.»

وی گفت: «لازم است موضع کشورهای عربی و اسلامی قاطع و جدی باشد و از سومالی و مردم این کشور حمایت کنند.»

رهبر جنبش انصارالله در ادامه بر ضرورت تلاش برای ناکام گذاشتن تلاش‌های اسرائیل تاکید کرد و گفت: باید فشار بر خائنانی که در سومالی لند با رژیم صهیونیستی همکاری می‌کنند، ادامه پیدا کند.

وی همچنین بر ضرورت اقدامات بین‌المللی در برابر این تصمیم رژیم صهیونیستی تاکید کرد و گفت: نهادهای بین‌المللی باید در حمایت از سومالی موضعی قاطع اتخاذ کنند.

الحوثی گفت: موضع ما در حمایت از مردم برادر سومالی علیه اسرائیل ثابت است و ما همه اقدامات ممکن برای حمایت از آنها را انجام خواهیم داد.

رهبر جنبش انصارالله در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: «هرگونه حضور اسرائیل در اقلیم سومالی‌لند به عنوان هدف نظامی برای نیروهای ما محسوب می‌شود.»

وی افزود: «ما هرگز اجازه نمی‌دهیم بخشی از سومالی به پایگاه اسرائیل تبدیل شود و استقلال، حاکمیت و امنیت مردم سومالی، منطقه و دریای سرخ به خطر بیفتد.»

الحوثی تصریح کرد: «ما از کشورهای حاشیه دریای سرخ و جهان عرب و اسلام می‌خواهیم اقدامات عملی برای جلوگیری از تجاوز اسرائیل به سومالی و دیگر کشورهای مسلمان و مستقل انجام دهند.»

وی بر ضرورت اتحاد کل امت اسلامی برای حمایت و دفاع از مردم فلسطین تاکید کرد و گفت: «هر کوتاهی در حمایت از مردم فلسطین، فرصت را به اسرائیل برای اجرای توطئه‌هایش علیه سایر کشورها می‌دهد.»

الحوثی خاطرنشان کرد که اسرائیل دشمن کل امت اسلامی است و اگر با توطئه‌های تجاوزکارانه آن با قاطعیت و جدیت برخورد نشود، خطری برای کشورهای منطقه خواهد بود.