به گزارش خبرنگار مهر، مجمع انتخاباتی فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی به ریاست حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری امروز (دوشنبه ۸ دی) از ساعت ۱۴ با حضور ۴۷ نفر از اعضای مجمع در محل وزارت علوم برگزار شد.

حسین سیمایی صراف وزیر علوم، فریبا محمدیان معاونت امور بانوان وزارت ورزش، مهدی علی نژاد دبیرکل کمیته ملی المپیک، سلطانی از دفتر امور مشترک فدراسیون‌های ورزشی در این مجمع حضور داشتند.

وزیر علوم، فناوری و تحقیقات پیش از آغاز فرایند رأی گیری، رأی خود را به صندوق انداخت و این مجمع انتخاباتی را ترک کرد.

برای این انتخابات ۱۰ نامزد (مصطفی افشاری، محمد رسول خدادادی، امیر رشیدلمیر، مهدی طالب‌پور، ابراهیم علی‌دوست قهفرخی، رضا فرضی‌زاده، رضا قاسم‌نژاد، مهدی گودرزی، رضا نوری و جمشید همتی) تأیید صلاحیت شدند که رضا قاسم‌نژاد و امیر رشیدلمیر قبل از انتخابات انصراف خود را اعلام کردند.

در دور اول رأی گیری مصطفی افشاری ۲۱ رأی، رضا نوری ۱۰ رأی، ابراهیم علی دوست قهفرخی ۸ رأی، رضا فرضی زاده ۲ رأی، مهدی طالب پور یک رأی آوردند و یک رأی هم باطله بود.

به این ترتیب مصطفی افشاری با کسب ۲۱ رأی و رضا نوری با کسب ۱۰ رأی به دور دوم راه پیدا کردند.