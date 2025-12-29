صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی که از روز یکشنبه (۷ دی) وارد کشور شده، اظهار کرد: امروز (دوشنبه، ۸ دی) در بیشتر مناطق کشور به جز مناطق مرکزی ابرناکی و بارندگی تداوم دارد.
وی افزود: فردا (سهشنبه، ۹ دی) این سامانه در جنوب غرب، غرب و مناطقی از شمال غرب، دامنههای جنوبی البرز، مرکز، شرق و شمال شرق کشور موجب وقوع بارندگی خواهد شد. در غالب مناطق بارش برف، وزش باد شدید و کاهش دما رخ میدهد. همچنین با نفوذ جریانات سرد به سواحل دریای خزر، بارش باران و وزش باد همراه با کاهش دما در این سواحل پیشبینی میشود.
ضیائیان بیان کرد: روز چهارشنبه (۱۰ دی) وزش باد و کاهش دما در شرق و جنوب شرق کشور ادامه خواهد داشت و بعدازظهر در آذربایجان غربی، ارتفاعات آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر و رگبار برف رخ میدهد.
وی ادامه داد: روز پنجشنبه (۱۱ دی) در برخی مناطق شمال غرب بارش پراکنده پیشبینی میشود. طی سه روز آینده در نیمهشرقی، شمال غرب، دامنههای جنوبی البرز و مرکز، وزش باد بهصورت شدید خواهد بود. همچنین روز سهشنبه و چهارشنبه کاهش محسوس دما در کشور موردانتظار است.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا تصریح کرد: آسمان تهران امروز (۸ دی) نیمهابری و وزش باد، گاهی بارش پراکنده و احتمال وزش باد، بهتدریج کاهش ابر با حداقل دمای ۱ و حداکثر دمای ۶ درجه سانتیگراد پیشبینی میشود.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی استان تهران اظهار کرد: فعالیت سامانه سرد بارشی، نفوذ و گسترش توده هوای سرد و افزایش وزش باد بهویژه در ساعات ظهر و عصر امروز و فردا، تشدید میشود.
وی یادآور شد: تا روز سهشنبه (۹ دی) استان تهران بهویژه نیمه شمالی، دامنهها و ارتفاعات تحتتأثیر تشدید فعالیت سامانه سرد بارشی قرار میگیرد. این سامانه بهویژه در صبح دوشنبه و در روز سهشنبه بیشترین شدت را خواهد داشت و در ارتفاعات بالادست و قلهها، مه آلودی بارش برف، کولاک، وزش سوز باد و طوفان را به همراه دارد.
ضیائیان عنوان کرد: در دامنهها و ارتفاعات نیز در برخی ساعات مه، بارش برفوباران، گاهی رگبار برف و وزش باد شدید تا خیلی شدید رخ خواهد داد. در نیمه شمالی استان تهران، در برخی ساعات بارش باران پیشبینی میشود و در بعضی ساعات بهویژه دوشنبهشب و سهشنبه، مه و بارش برف و گاهی وزش باد شدید انتظار میرود.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا با اشاره به صدور هشدار هواشناسی استان تهران نسبت به وقوع مه و محدودیت دید، کولاک برف، لغزش و سقوط سنگ و رانش زمین در نواحی کوهستانی، گفت: همچنین لغزندگی محسوس معابر و جادهها، انباشت برف و امکان انسداد برخی مسیرها و جادهها، بهویژه در دامنهها و ارتفاعات محتمل خواهد بود.
وی اشاره به پیامدهای این سامانه بارشی ادامه داد: خطر رخداد صاعقه و بارش تگرگ، شکست درختان کهنسال و نهالها و نیز خسارت به سازههای موقت، تجهیزات شهری و برونشهری و محصولات و تأسیسات کشاورزی از دیگر پیامدهای فعالیت این سامانه است.
ضیائیان بیان کرد: از اوایل وقت سهشنبه (۹ دی) تا صبح روز پنجشنبه (۱۱ دی)، نفوذ و گسترش توده هوای سرد در استان تهران پیشبینی میشود. در این بازه زمانی کاهش دما در نواحی شمالی، دامنهها و ارتفاعات به طور میانگین بین ۷ تا ۱۲ درجه سلسیوس و در نیمه جنوبی و نواحی مرکزی به طور میانگین بین ۵ تا ۸ درجه سلسیوس رخ خواهد داد و همه مناطق استان تهران تحتتأثیر قرار خواهند گرفت.
این مقام مسئول سازمان هواشناسی افزود: خطر تنش دمایی و یخبندان سطح زمین در گستره استان تهران، بهویژه در نیمه شمالی، وزش سوز باد در مناطق کوهستانی و ارتفاعات بالادست و قلهها و یخزدگی تأسیسات، لولههای آبرسانی و رادیاتور خودروها از پیامدهای این شرایط است.
وی یادآور شد: افزایش وزش باد شدید تا بسیار شدید از عصر امروز (۸ دی) تا فردا (۹ دی) در استان تهران رخ خواهد داد. این مخاطره بهویژه مناطق غربی، مرکزی و جنوبی پایتخت را تحتتأثیر قرار میدهد.
رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در پایان خاطرنشان کرد: بر پایه واکاوی الگوهای هواشناسی، امروز در مناطق پرتردد شهری استان تهران در بعضی ساعات غبار محلی موردانتظار است.
