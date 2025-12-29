علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت شبانهروزی راهداران استان اظهار داشت: در پی بارش برف و بروز کولاک در نقاط مختلف استان، عملیات راهداری زمستانی در تمامی محورهای اصلی، فرعی و روستایی کرمانشاه بهصورت مستمر و بدون وقفه در حال انجام است.
وی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته، در مجموع ۵ هزار و ۳۳۶ کیلومترباند از محورهای ارتباطی استان تحت عملیات برفروبی قرار گرفته که این حجم از عملیات با بهکارگیری ۱۶۵ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری و مشارکت ۲۶۷ نفر نیروی انسانی انجام شده است.
سرپرست راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه تصریح کرد: اولویت اصلی نیروهای راهداری، باز نگهداشتن محورهای شریانی، راههای اصلی و مسیرهای دسترسی به مناطق روستایی بوده تا تردد ایمن کاربران جادهای و دسترسی ساکنان مناطق مختلف استان با کمترین مشکل ممکن برقرار بماند.
سلیمی عنوان کرد: در جریان این عملیات، مقدار ۲ هزار و ۹۳ تن شن و نمک برای جلوگیری از یخزدگی سطح جادهها و افزایش ایمنی تردد مصرف شده و همچنین ۸ مقطع از محورهای استان که دچار ریزش شده بودند، با حضور سریع نیروهای راهداری پاکسازی و ایمنسازی شده است.
وی ادامه داد: علاوه بر عملیات برفروبی و ریزشبرداری، در جریان بارش برف و کولاک اخیر، ۱۳۲ دستگاه خودرو که در محورهای استان دچار مشکل شده بودند، توسط عوامل راهداری و تیمهای امدادی مورد امدادرسانی قرار گرفتند.
سرپرست راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با تأکید بر تداوم آمادهباش کامل نیروها و ماشینآلات راهداری خاطرنشان کرد: راهداران استان با تمام توان در محورهای برفگیر و سردسیر مستقر هستند و از رانندگان درخواست میشود ضمن توجه به اطلاعیههای هواشناسی و راهداری، تجهیزات زمستانی بهویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته و از سفرهای غیرضروری در زمان بارش برف و کولاک خودداری کنند.
