به گزارش خبرگزاری مهر، علی میرزایی اظهار کرد: در پی برودت هوا و به منظور تأمین پایدار انرژی، براساس مصوبه کارگروه مدیریت مصرف بهینه انرژی استان، تمامی ادارات، مؤسسات دولتی، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، بانک‌ها و شهرداری‌های استان مرکزی به جز مراکز درمانی، امدادرسان، انتظامی، خدماتی و شعب کشیک بانک‌ها در روز چهارشنبه ۱۰ دی ماه تعطیل هستند.

وی با بیان اینکه امتحانات نهایی آموزش‌وپرورش و امتحانات دانشگاه‌ها لغو نخواهد شد، تأکید کرد: تمامی آزمون‌ها مطابق زمان‌بندی اعلام‌شده برگزار می‌شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری مرکزی، همچنین بر ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی در ادارات تأکید کرد و گفت: استفاده از وسایل گرمایشی و سرمایشی بیش از میزان مورد نیاز ممنوع است و کارکنان موظف‌اند پس از پایان ساعت کاری، تجهیزات گرمایشی، سرمایشی و سیستم‌های روشنایی را خاموش کنند.

میرزایی با دعوت از شهروندان به مشارکت در مدیریت مصرف انرژی افزود: همراهی مردم در کاهش مصرف برق و گاز، نقش مؤثری در جلوگیری از افت فشار شبکه و حفظ رفاه عمومی خواهد داشت.

