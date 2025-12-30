به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سیدمهدی قریشی پیش از ظهر سه شنبه در مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی و اجلاسیه سه هزار و ۱۰۰ شهید ارومیه با بیان اینکه عده‌ای به خاطر دنیاطلبی و ریاست‌طلبی کشور در سال ۸۸، فتنه را ایجاد کردند و کشور را ۶ ماه به خطر انداخته و به آشوب کشیدند و به عزاداران امام حسین (ع)، به پرچم‌ایشان، به نماز و مسجد توهین کردند، افزود: ملت ایران از اول انقلاب مقاومت را یاد گرفته‌اند و در ۹ دی به میدان آمدند و این فتنه را جارو کرده و به زباله‌دان تاریخ انداختند.

وی با بیان اینکه آنچه در روز ۹ دی ماه سال ۸۸ رخ داد نتیجه دسیسه دشمنان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بود، اظهار کرد: مردم بصیر ایران در این روز با حضور به‌موقع در صحنه، اطاعت خود از رهبری را به نمایش گذاشتند و با هوشیاری، دشمنان انقلاب و افراد فریب‌خورده‌ای که کشور را به خطر انداخته بودند، از صحنه خارج شدند.

حجت الاسلام قریشی با بیان اینکه حماسه ۹ دی نشان داد که ملت ایران همچنان در مسیر امام و شهدای انقلاب مصمم به پایبندی است و تا آخرین قطره خون از ارزش‌های انقلاب دفاع خواهد کرد، ادامه داد: این حماسه یک آزمون تاریخی نبود بلکه جنگ تحمیلی ۱۲ روز نیز نمونه‌هایی از امتحانات الهی است و ملت ایران با صبر و بصیرت از این آزمون‌ها سربلند بیرون آمدند.

امام جمعه ارومیه در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: حماسه ۹ دی باید زنده بماند و به نسل‌های بعدی منتقل شود تا جوانان بدانند در فتنه‌ها چگونه باید عمل کرد. مقام معظم رهبری هم هشدار دادند که عده‌ای قصد دارند حماسه ۹ دی را از ذهن‌ها پاک کنند؛ لذا نباید بگذاریم این اتفاق بیفتد.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به برگزاری کنگره ۱۲ هزار شهید استان نیز گفت: شهدا در واقع جان خود را برای زنده نگه داشتن دین الهی تقدیم کردند و در نزد پروردگار خود زنده‌اند و روزی می‌خورند.

وی با تاکید بر اینکه شهدا در اسلام دارای جایگاه بسیار رفیعی هستند، عنوان کرد: شهدا با فداکاری و ایثار خود مسیر الهی را نمایان کردند اگر ما راه شهدا را ادامه دهیم، روز قیامت نیز با آنان محشور خواهیم شد و در ثواب آنان شریک خواهیم بود.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان‌غربی به سنت الهی امتحان و ابتلاء اشاره کرد و گفت: خداوند انسان‌ها را در طول زندگی مورد آزمایش قرار می‌دهد تا مشخص شود چه کسی پای دین ایستاده و چه کسی در برابر سختی‌ها و فتنه‌ها ضعف نشان می‌دهد این سنت از زمان حضرت آدم (ع) تاکنون برقرار بوده و پیامبران و اولوالعزم همه امتحان شده‌اند.

امام جمعه ارومیه تاکید کرد: این تجربه نشان می‌دهد که دنیاطلبی و هوای نفس، عقل و قلب انسان را فریب می‌دهد و انسان را از مسیر درست منحرف می‌کند، نهم دی یادآور این است که ملت ایران همیشه بیدار و هوشیار است و اجازه نخواهد داد دشمنان، وحدت و امنیت کشور را تهدید کنند.