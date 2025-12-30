درخواست مهم فولادهرمزگان از سازمان لیگ/تغییر یا کناره گیری از جام حذفی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال و فولاد هرمزگان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی باید روز دوشنبه ۲۲ دی به مصاف هم بروند. با توجه به حساسیت دیدارهای فولاد هرمزگان در لیگ دسته دوم فوتبال کشور، مدیران این باشگاه با ارسال نامه‌ای به سازمان لیگ خواستار تغییر زمان برگزاری دیدار خود مقابل استقلال شده‌اند.

فولاد هرمزگان در هفته پایانی دور رفت لیگ دسته دوم باید مقابل برق شیراز قرار گیرد و از آنجا که فاصله زمانی این مسابقه با دیدار برابر استقلال در جام حذفی بسیار کوتاه است، فشردگی برنامه مسابقات و افزایش احتمال مصدومیت بازیکنان، نگرانی‌هایی را برای مسئولان این باشگاه به وجود آورده است.

بر همین اساس، مدیران فولاد هرمزگان در نامه خود به سازمان لیگ درخواست کرده‌اند یا زمان دیدار مقابل استقلال در جام حذفی تغییر کند و یا در صورت عدم موافقت، این تیم از حضور در رقابت‌های جام حذفی انصراف خواهد داد.

تاکنون سازمان لیگ پاسخی به این درخواست نداده و باید دید چه تصمیمی در خصوص زمان برگزاری دیدار استقلال و فولاد هرمزگان در مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی اتخاذ خواهد شد.