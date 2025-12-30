عذرخواهی معاون پزشکیان؛ از تورم ۴۰ درصدی باخبریم

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر قائم پناه بعد از ظهر سه شنبه در جلسه‌ای در استانداری تهران ضمن عذرخواهی از مردم گفت: مشروعیت ما از مردم است

وی اضافه کرد: ما حاکم بر مردم نیستیم، در خدمت مردمیم و رضایت عمومی برای ما یک شاخص در کنار دیگر شاخص‌ها و اولی بر آنها است.

معاون رئیس جمهور گفت: اگر امروز رئیس جمهور به همراه وزرای مربوطه با اصناف جلسه می‌گذارد، برای این است، که بگوید، مردم ما خدمتگزار شماییم، مشکلات را انکار نمی‌کنیم، اما طرح آن با مردم را وظیفه می‌داند.

قائم پناه اضافه کرد: نه اینکه از تورم ۴۰ درصدی و افزایش نرخ دلار بی خبریم و آن را درک نمی‌کنیم، ما هم از ایجاد این شرایط که مطلوب مردم و ما نیست ناراحتیم.

وی با بیان اینکه ما سعی می‌کنیم، مشکلات مانند ناترازی برق و گاز را ریشه‌ای حل کنیم.، گفت: مردم بدانند، عامل گرانی‌ها ناترازی بانک‌ها است.

قائم پناه افزود: دولت واقعاً صدای کارشناسان را می‌شنود، تقریباً همه کارشناسان اقتصادی معتقدند نظام ارزیِ تخصیص‌یافته به کالاهای اساسی باید متوقف شود و حمایت‌ها، همانند بسیاری از کشورهای دنیا، به‌صورت مستقیم به مردم داده شود.

وی از تصمیم دولت برای بازنگری اساسی در نظام تخصیص ارز ترجیحی خبر داد و گفت: ادامه این شیوه نه‌تنها به کنترل قیمت‌ها منجر نشده، بلکه زمینه‌ساز رانت و افزایش فشار معیشتی بر مردم شده است.

او با اشاره به هدف اولیه پرداخت ارز ترجیحی توضیح داد: قرار بود با تخصیص ارز برای واردات نهاده‌های دامی، مردم گوشت ارزان‌تری تهیه کنند، اما واقعیت این است که گوشت گران شده و برنج هم گران شده است. وقتی نتیجه این سیاست افزایش قیمت‌هاست، دیگر دلیلی ندارد منابع عمومی به جیب عده‌ای خاص و رانت‌خوار برود.

قائم‌پناه این رویکرد را «نیازمند یک جراحی بزرگ اقتصادی» توصیف کرد و افزود: آنچه دولت به‌دنبال آن است، این است که هرگونه حمایت مالی، به‌جای تخصیص غیرشفاف به کالا، مستقیماً به حساب مردم و مصرف‌کنندگان واقعی و نیازمند واریز شود.

به گفته معاون اجرایی رئیس‌جمهور، این نگاه محدود به دولت نیست و بسیاری از اقتصاددانان نیز بر آن تأکید دارند.

قائم‌پناه در ادامه به ناترازی‌های ساختاری اقتصاد کشور اشاره کرد و افزود: در حوزه سوخت نیز با ناترازی مواجه‌ایم و ناچار به تصمیم‌گیری هستیم. اگر تصمیم نگیریم، کسری بودجه ادامه پیدا می‌کند؛ کسری بودجه یعنی چاپ پول، افزایش نقدینگی و در نهایت تورم.

او با پذیرش دشواری‌های موجود، از مردم عذرخواهی کرد و گفت: صادقانه بابت گرانی‌ها و تورم نزدیک به ۴۰ درصدی از مردم عذرخواهی می‌کنیم. حل این مسائل یک‌شبه ممکن نیست، اما دولت با تکیه بر نظر کارشناسان و با هدایت آقای پزشکیان، تمام تلاش خود را برای اصلاح این شرایط به‌کار گرفته است.

معاون اجرایی رئیس‌جمهور همچنین به فشارهای خارجی اشاره کرد و گفت: با وجود محدودیت‌ها در فروش نفت، مشکلات بازگشت ارز و کاهش درآمدهای ارزی، ایران ایستاده است. ما در برابر دشمنان خم نخواهیم شد، اما هم‌زمان موظفیم از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کنیم و معیشت مردم را تأمین نمائیم.

قائم‌پناه در پایان با قدردانی از مردم گفت: از همه مردم ایران که با صبوری سختی‌ها را تحمل می‌کنند، سپاسگزاریم. اعتراض و صدای مردم را می‌شنویم و از گفت‌وگو استقبال می‌کنیم. انسجام ملی رمز عبور از مشکلات است؛ ایران یعنی همه مردم، از هر قوم و مذهب. با هم می‌ایستیم و ان‌شاءالله از این مسیر سربلند عبور خواهیم کرد.