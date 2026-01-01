پزشکیان: باید با زبان مشترک، مسیر عدالت و توسعه را هموار کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود پزشکیان در جریان سفر به استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به دیدارهای خود با اقشار مختلف مردم، نخبگان، فرهنگیان و فعالان سیاسی و اجتماعی اظهار داشت: قدم اول در این سفر، برگزاری جلسات با طبقات مختلف اجتماعی است تا بتوانیم تصویری جامع از مسائل و ظرفیت‌های استان به دست آوریم. هرکس از زاویه‌ای به مسائل نگاه می‌کند، اما ما باید با جمع‌آوری این نگاه‌ها، به درک مشترکی از مشکلات و راه‌حل‌ها برسیم.

وی با اشاره به دیدار خود با فرهنگیان استان افزود: در یکی از جلسات، معلمی از خانواده‌ای فرهنگی روایت کرد که چگونه با فروش خانه خود، مدرسه‌ای را به نام فرزند مرحومش ساختند. این میزان از ایثار و اخلاص، قلب انسان را به درد می‌آورد. این مردم با تمام وجود برای آینده فرزندانشان تلاش می‌کنند و ما وظیفه داریم پاسخ‌گوی این فداکاری‌ها باشیم.

پزشکیان با تأکید بر نقش مردم در عبور از بحران‌ها تصریح کرد: در روزهای سخت، این مردم بودند که ایستادند و کشور را حفظ کردند. امروز هم باید تلاش کنیم تا مردم باور کنند که ما برای آن‌ها کار می‌کنیم، نه برای نان و مقام. هدف ما خدمت به مردم و رضایت خداوند است.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و انسانی استان گفت: در بازدید از صنایع سنگین استان، به این نتیجه رسیدم که پتانسیل‌های بالایی در این منطقه وجود دارد. باید این ظرفیت‌ها را سازماندهی و بسترهای لازم برای شکوفایی آن‌ها را فراهم کنیم. زندگی ما باید تغییر کند و این تغییر از خود ما آغاز می‌شود.

وی با استناد به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر لزوم الهام‌بخشی جمهوری اسلامی در منطقه، تأکید کرد: برای الهام‌بخش بودن، باید از کشورهای منطقه پیشی بگیریم. این امر نیازمند علم، مهارت، باور و عزم راسخ است.

پزشکیان در ادامه با اشاره به دغدغه‌های مردم درباره آینده اظهار داشت: آینده چیزی نیست که برای ما ساخته شود؛ آینده را ما باید بسازیم. اگر این باور در آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها و جامعه نهادینه شود، دیگر جایی برای ناامیدی نخواهد بود.

وی با بیان خاطره‌ای از دوران تحصیل خود گفت: من هم روزی دانش‌آموزی بازیگوش بودم که درس نمی‌خواندم، اما با یک تلنگر بیدار شدم و تصمیم گرفتم بهترین باشم. این توانمندی در وجود همه انسان‌ها هست؛ فقط باید بیدارش کرد.

بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه استان تخصیص یافت

رئیس‌جمهور با اشاره به ضرورت بیداری ملی و مسئولیت‌پذیری مدیران و مردم برای ساخت آینده‌ای روشن، از تخصیص بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان اعتبار و ۲ میلیارد دلار منابع ارزی برای توسعه استان چهارمحال و بختیاری خبر داد.

پزشکیان در ادامه سخنان خود در جمع مردم و مسئولان استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اهمیت بیداری اجتماعی و مدیریتی اظهار داشت: باید جان‌های خفته بیدار شوند؛ این یک آزمون برای ما مدیران، مسلمانان و ایرانیان است تا برای کشورمان برخیزیم و آینده‌ای روشن برای ایران رقم بزنیم. اگر اراده کنیم، خواهیم ساخت.

وی با تأکید بر نقش مدیران در ایجاد این بیداری افزود: در جلسات با مسئولان استان، جمع‌بندی خوبی صورت گرفت و با همکاری استاندار، نمایندگان و کارشناسان، بسته‌ای از پروژه‌های اولویت‌دار تدوین شد که بالغ بر ۲۶ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای آن‌ها در نظر گرفته شده است. این اعتبارات در حوزه‌هایی چون راه، کشاورزی، بهداشت، درمان و آب هزینه خواهد شد.

پزشکیان ادامه داد: همچنین حدود ۱۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی برای حمایت از سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان در بخش‌های گردشگری، کشاورزی و صنعت اختصاص یافته است. در مجموع، بیش از ۴۱ هزار میلیارد تومان و ۲ میلیارد دلار منابع ارزی برای توسعه استان پیش‌بینی شده که از سوی دولت تأمین خواهد شد.

رئیس‌جمهور با اشاره به ظرفیت‌های درونی استان گفت: باید باور کنیم که در خود استان، ظرفیت‌هایی فراتر از این اعتبارات وجود دارد. باید این توانمندی‌ها را فعال کنیم. صرفه‌جویی در مصرف انرژی، یکی از راه‌های مهم برای حفظ منابع و جلوگیری از خاموشی صنایع است. همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، اسراف نکنیم؛ چراکه خاموشی در صنعت یعنی بیکاری و توقف تولید.

وی با ذکر مثالی از تجربه شخصی خود افزود: در اتاقی که شب گذشته اقامت داشتم، ۱۴ چراغ روشن بود؛ در حالی که می‌شد با دو چراغ هم روشنایی کافی داشت. اگر هرکدام از ما صرفه‌جویی کنیم، می‌توانیم از قطع برق صنایع جلوگیری کنیم و چرخ تولید را بچرخانیم.

پزشکیان توسعه متوازن را یکی از دغدغه‌های اصلی دولت دانست و گفت: چهارمحال و بختیاری بخشی از پیکره توسعه ملی است و حرکت رو به جلوی آن در گرو همدلی مدیران و مردم است. ما نباید برای مردم مشکل ایجاد کنیم؛ اگر چنین شود، یعنی خودمان دچار مشکل هستیم. وظیفه ما حل مشکلات مردم است، نه افزودن بر آن‌ها.

وی در پایان با اشاره به محدودیت منابع و اختیارات افزود: انتظارات باید متناسب با امکانات باشد. اگر نتوانیم کاری انجام دهیم، باید با صداقت و احترام توضیح دهیم. مردم باید بدانند که ما چقدر درآمد داریم، چقدر هزینه می‌کنیم و در چه حد می‌توانیم کمک کنیم. اگر گشایشی حاصل شود، قطعاً در خدمت مردم خواهیم بود.