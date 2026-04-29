قهرمان المپیک در گلزار شهدای میناب

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، جواد فروغی ملی‌پوش پرافتخار کشور و دارنده مدال طلای المپیک ۲۰۲۰ توکیو به همراه خانواده خود در گلزار شهدای میناب و مزار شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب حضور یافت و با خانواده شهیدان علی‌اکبر کریانی و محمدعلی کریانی که هر دو از ورزشکاران استان بودند و همچنین خانواده شهید ادریس غریب‌زاده دیدار و گفت‌وگو کرد. شهید غریب‌زاده از پرستاران پرتلاش استان و از همکاران جواد فروغی بود.

فروغی در این دیدار، ضمن ابراز همدردی با همسر، فرزند و والدین شهدا گفت: حضور در کنار خانواده شهدا برای من یک افتخار است. این عزیزان سرمایه‌های ماندگار کشورند و ما ورزشکاران وظیفه داریم یاد و نامشان را زنده نگه داریم. تواضع، صبر و بزرگی خانواده‌های شهدا برای من درس بزرگی است و همیشه قدردان این فداکاری‌ها هستم.

علی‌اصغر عباسلو دبیر هیئت تیراندازی استان هرمزگان، نرگس خاکساری نایب‌رئیس هیئت و شهریار داوری‌نژاد رئیس انجمن تیراندازی کارگری نیز در این دیدار حضور داشتند.

پس از پایان برنامه‌های میناب جواد فروغی به تنگه هرمز رفت. او این بازدید را تجربه‌ای خاص و متفاوت توصیف کرد و گفت: بعد از دیدار با خانواده‌های شهدا به تنگه هرمز رفتم جایی که زیبایی‌اش با هیچ تصویری قابل شرح نیست. اینجا آدم یاد بزرگی مردم هرمزگان و همه کسانی می‌افتد که از این سرزمین پاسداری کرده‌اند. بودن در تنگه هرمز برای من فقط یک بازدید نبود؛ یک حس آرامش و یادآوری ارزش‌هایی بود که باید همیشه زنده بمانند.